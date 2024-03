Top-Springreiter in Röhlingen

Am letzten Februar-Wochenende fand in Röhlingen ein Springlehrgang mit Clément Dagobert statt, der selbst bis in die schweren Klassen erfolgreich auf Turnieren ist.

Am 24. und 25. Februar fand in Röhlingen ein Springlehrgang mit Clément Dagobert statt. Der Lehrgang war als Winter- und Aufbautraining gedacht und für jede Klasse von E bis S geeignet. Der Unterricht erfolgte in Gruppen zu je 3 Reitern.Dagobert ist erfolgreicher Springreiter und Ausbilder junger Springpferde. Er selbst ist siegreich in Springen der Klasse S* und hat Erfolge bis S**. Als Ausbilder von Nachwuchsspringpferden gewann er bereits die Qualifikationsprüfung zum Bundeschampionat der 6-jährigen Springpferde. Er ist inzwischen in Zoltingen in Bayern heimisch.

Siebzehn Reiter und Reiterinnen aller Klassen nutzten die Gelegenheit, bei Dagobert einen Lehrgang mitzumachen. Mit sicherem Blick sah er die Probleme der einzelnen Reiterpaare und zeigte Wege, die Probleme zu lösen. Zufrieden war er, wenn das Reiterpaar ruhig und gelassen über Stangen und Hindernisse ging. Bei manch einem Reiterpaar dauerte es länger, bis die Probleme gelöst waren, aber Dagobert überzog dann halt ein wenig die Stunde. Dagobert selbst war sehr zufrieden mit den Teilnehmern, die sich laut seiner Aussage sehr anstrengten und seine Anweisungen umsetzten.

Kristin Friz vom Reit- und Fahrverein Röhlingen hatte diesen Lehrgang für ihren Verein organisiert und der Erfolg gab ihr Recht. Eine große Anzahl Teilnehmer, die alle begeistert waren und ein zufriedener Trainer dazu. Weiter so.