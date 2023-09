Warum ein Zeitsoldat aus Westdeutschland Bürgermeister auf der Ostalb ist

In unserer Reihe „Gekommen, um zu bleiben“ stellen wir in unregelmäßigen Abständen Menschen vor, die in den Ostalbkreis gezogen sind, um hier zu leben und zu arbeiten. Diesmal: Tannhausens Bürgermeister Siegfried Czerwinski.

Er wuchs als Dorfkind in einer kleinen Gemeinde im Westerwald auf und machte Karriere bei der Fernmeldetruppe Eloka, einer Truppengattung der Bundeswehr, die für elektronische Kampfführung zuständig ist. Dann kam die Liebe dazwischen. Einige einschneidende Entscheidungen und ein Verwaltungsstudium später befand sich Siegfried Czerwinski plötzlich wieder auf dem Land. Seit mehr als einem Jahr ist er jetzt Bürgermeister der Virngrundgemeinde Tannhausen — obwohl er anfangs gar nicht vorhatte, Schultes zu werden.

Geboren wurde der mittlerweile 43–Jährige in Attendorn (Kreis Olpe, Nordrhein–Westfalen). Nach einigen Umzügen landete die Familie schlussendlich in Liebenscheid im Westerwald, einer Gemeinde mit nicht einmal 1000 Einwohnern. Hier ging Czerwinski zur Schule. Die ländliche Umgebung gefiel ihm gut. „Man war direkt draußen in der Natur, konnte im Wald spielen und mit dem Fahrrad zu Kumpels in der Nachbarort fahren“, erzählt er.

Mitten in der Adoleszenz änderte sich Czerwinskis Sichtweise auf den ländlichen Raum ein Stück weit. „Mal aus dem Dorf herauszukommen, war schwierig. Ich war zu jung für den Führerschein, aber zu alt, um überall mit dem Fahrrad hinzufahren.“ Also begannen er und seine Freunde, per Anhalter zu fahren. Früher sei das noch nicht so „anrüchig“ gewesen, sagt er. „Als junger Führerscheinbesitzer habe ich das später auch gemacht. Allerdings waren da dann auch mal ein paar Typen dabei, bei denen ich froh war, wenn ich sie wieder irgendwo abliefern konnte.“

Spannend für den späteren Verwaltungschef war auch die Tatsache, dass sich im Nachbarort das Bundeszentrum der Deutschen Pfadfinderschaft befand. „Das war jedes Jahr Sommerlager mit 5000 Pfadfindern und Stämmen aus der ganzen Welt“, erzählt Czerwinski. In dieser Lebensphase stand er vor der Entscheidung, ob er zur Bundeswehr gehen oder Zivildienst absolvieren soll. Um zu wissen, was ihn als Zivi erwartet, zog Czerwinski mit zwei anderen Männern in die Zivi–WG im Pfadfinderzentrum. Das sei eine „super Zeit“ gewesen, erinnert er sich. „Ich bin mit dem Trecker herumgefahren, hab Gruppen eingewiesen und Leute vom Bahnhof abgeholt.“

Letztendlich ging er dann doch zur Bundeswehr. Eine genauen Plan für seinen Lebensweg habe er zu dieser Zeit nicht gehabt. „Ich habe gedacht, ich mache erst einmal meinen Grundwehrdienst und schaue dann weiter.“ Czerwinski wurde in Koblenz stationiert. „Das war super. Endlich mal eine richtige Stadt, denn ich wollte keinesfalls irgendwo in der Nachbarschaft landen.“

Während dieser Zeit besuchte der angehende Soldat eine Infromationsveranstaltung vom Kommando Spezialkräfte KSK und der Eloka. Die hätten einem natürlich „das Blaue vom Himmel“ versprochen. Dennoch absolvierte er die nötigen Tests und wurde eingestellt. „Das fand ich gut. Ich konnte bei einer spezialisierten Truppengattung Geld verdienen, aber immer noch im ’Wald spielen’ gehen.“ Letztendlich verpflichtete er sich für zwölf Jahre, legte die Offizierslaufbahn ein. Er nahm alles mit, was ging. „Jeden tollen Lehrgang und jeden spannenden Auslandseinsatz.“

Lange Zeit war Czerwinski Single, doch bei Eloka lernte er seine spätere Ehefrau Jeannine kennen. Plötzlich stand die Familienplanung im Vordergrund. Da habe sich der Lebensfokus gedreht. Es sei nicht einfach für Ehepaare, wenn beide Partner bei der Bundeswehr seien, sagt er. Denn auf einmal standen wieder zwei längere Auslandsaufenthalte im Raum — und zwar in verschiedenen Ländern: Afghanistan und Libanon. „Da hätten wir uns fast ein Jahr lang nicht gesehen.“ Er habe mitbekommen, wie viele Ehen an so etwas gescheitert seien. Die Bundeswehr habe lange Zeit ein Problem mit der Familienverträglichkeit gehabt, weiß Czerwinski. „Ich kenne Kameraden, die vom Auslandseinsatz zurückgekommen sind, da hat dann plötzlich der Haustürschlüssel nicht mehr gepasst. Oder ein Kamerad hat sich während der Abwesenheit des Ehemannes um die Ehefrau ’gekümmert’.“

Das wollten die Czerwinskis nicht. Der Arbeitgeber habe auch keine Antwort gewusst, betont er. Also schieden die Eheleute beide nach zwölf Jahren aus der Bundeswehr aus.

2009 begann Czerwinski sein Studium zum Diplomverwaltungswirt. Er begann, in der Stadtverwaltung Wesel (Nordrhein–Westfalen) zu arbeiten. Die Eheleute bekamen zwei Kinder und kauften ein Haus. „Ich wurde damals schnell durchbefördert und wähnte mich schon bald am Ende meiner Laufbahnperspektive. Ich musste damals aber noch mindestens 25 Jahre lang arbeiten.“

Also schaute sich Czerwinski um, was es noch für ihn geben könnte. „Aus sinnvollen, wirtschaftlichen Überlegungen musste ich im öffentlichen Dienst bleiben“, betont er. Angebote aus der freien Wirtschaft gab es zwar, diese lehnte er jedoch ab. Er entschied sich letztendlich, dass die Wahlbeamtenschaft interessant für ihn sein könnte. „Ich wollte aber nicht Bürgermeister werden. Ich dachte, das geht nur mit einer Partei im Rücken. Eine Stelle als Beigeordneter konnte ich mir eher vorstellen.“ Von seiner Frau habe er den Segen bekommen, sich deutschlandweit umschauen zu dürfen.

Eines Tages wurde Czerwinski auf eine Anzeige im sozialen Netzwerk Instagram aufmerksam. Dort wurde ein Bürgermeister für eine Gemeinde im Ostalbkreis gesucht. „So etwas hatte ich noch nie gesehen. Ohne diese Anzeige wäre ich ja niemals auf Tannhausen aufmerksam geworden“, erinnert er sich.

Der 43–Jährige bewarb sich, setzte sich gegen fünf Mitbewerber durch und wurde Tannhausens neuer Bürgermeister. Eine Entscheidung, die er, wie er sagt, bis heute nicht bereut hat.