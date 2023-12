Steigende Gebühren

Tannhäuser müssen ab 2024 deutlich mehr für Wasser bezahlen

Tannhausen / Lesedauer: 2 min

Wegen einer Weisung der Kommunalaufsicht steigen die Wassergebühren in Tannhausen deutlich an. (Foto: Inga Kjer/dpa/dpa-tmn )

Ab 1. Januar steigen Wassergebühren steigen stark an. Das liegt vor allem an einem bestimmten Posten, der neuerdings in den Preis einfließen muss.

Veröffentlicht: 05.12.2023, 18:17 Von: Larissa Hamann