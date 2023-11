Der Kindergarten Sankt Maria richtet zwei weitere duale Ausbildungsplätze ein. Dazu hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Montagabend seine Zustimmung gegeben. Als Alternative zur klassischen staatlich anerkannten Erzieherausbildung bietet der Kindergarten Sankt Maria zwar schon seit 2021 sogenannte „PiA“-Stellen an, nun soll das Angebot aber um zwei weitere Ausbildungsplätze aufgestockt werden.

„PiA“ steht dabei für „praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher“ und beschreibt eine Ausbildungsform, bei der die angehenden Erzieher mindestens 20 Wochenstunden in der pädagogischen Einrichtung arbeiten. Unterrichtseinheiten in der Berufsschule vermitteln ergänzend dazu die entsprechenden theoretischen Grundlagen für die Arbeit als Erzieher oder Erzieherin.

Das Angebot richtet sich dabei vor allem an Interessierte aus der eigenen Bürgerschaft, bereits zwei Initiativbewerbungen liegen der Gemeinde vor, wie Lisa Kurz, zuständig für das Ordnungsamt, Schule und Kindergarten der Gemeinde Tannhausen, in der Sitzung informiert.

In jenen Gruppen, die von der Gemeinde komplett finanziert werden ‐ konkret betrifft das die Krippe und die ab 2024 geplante fünfte Gruppe ‐ werden die „PiA“ komplett von der Gemeinde mit Gesamtkosten in Höhe von 121.919 Euro finanziert. Werden die „PiA“ beide in den sogenannten „mischfinanzierten“ Gruppen, also jenen des kirchlichen Trägers, eingesetzt, trägt die Kirche 20 Prozent der Ausbildungskosten. Der Eigenanteil der Gemeinde könnte damit auf bis zu 97.535 Euro sinken.

Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung hatte sich bereits der Kindergartenausschuss positiv zur Schaffung dieser beiden Stellen geäußert. Mit Blick auf die Inbetriebnahme einer fünften Kindergartengruppe werden zusätzliches Personal benötigt. Die „PiA“ könnten in dieser Hinsicht als junge, eigens ausgebildete Fachkräfte eine willkommene Unterstützung im Kindergartenalltag sein.

Dieser Meinung sind auch die Räte, weshalb sie sich einstimmig für die Schaffung der beiden neuen Stellen aussprechen. „Ich finde auch, dass wir in der Gemeinde unbedingt ausbilden sollten und müssen. Man jammert immer, dass es keine Fachkräfte gibt, aber wenn niemand bereit ist, auszubilden, ändert sich daran auch nichts“, so Gerhard Körner in diesem Zusammenhang. „Außerdem besteht so die Chance, dass man jüngere Leute längerfristig an den Ort bindet. Von daher ist diese Ausbildungsmöglichkeit aus meiner Sicht eine ganz ordentliche Sache.“