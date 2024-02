So unterstützt eine Riesbürger Firma die Ärmsten der Armen in Kenia

160 Läufer mehr als im Jahr zuvor haben beim Silvester-Spendenlauf des VFB Tannhausen teilgenommen. Das freut nicht nur die Sportler, sondern auch den Verein „Hope for Africa“, zu dessen Gunsten der Lauf stattgefunden hat. Denn das Riesbürger Unternehmen Pentair Südmo hatte sich bereit erklärt, für jeden startenden Läufer einen Betrag von zehn Euro zu zahlen. Bei insgesamt 610 Läufern kam so eine Spendensumme von 6100 Euro zusammen, die der VFB durch den Verkauf von Speisen und Getränken am Veranstaltungstag noch einmal um 700 Euro aufstockte. Die 6800 Euro sind dem Verein, der sich für arme kenianische Kinder einsetzt, bereits übergeben worden.

610 Läufer sind für VFB-Vorstand Florian Schneider ein „absolut toller Erfolg“. Die Resonanz auf den Lauf sei der „Wahnsinn“ gewesen, obwohl das Wetter nicht besonders gut gewesen sei. Laut Schneider haben nicht nur Läufer aus Tannhausen, sondern aus der gesamten Region, selbst aus bayerischen Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) teilgenommen.

Bäckerei Beck spendet Backwaren

Noch viel mehr zeigt sich der Vorstand von der hohen Spendensumme begeistert. Jeder Euro sei für die Kinder in Kenia Gold wert. Auch der Verkauf von Kaffee, Kuchen und Backwaren, die übrigens von der Tannhauser Bäckerei Beck gestiftet wurden, habe sich gelohnt, sodass die Summe noch einmal kräftig aufgestockt werden konnte. Den Verkauf haben neben der Organisation und Koordination des Laufes ebenfalls ehrenamtlich Mitglieder des VFB übernommen. Als um 14 Uhr ein Unwetter hereingebrochen sei, sei das Vereinsheim „zum Bersten voll“ gewesen, erinnert sich Schneider. Trotzdem habe alles hervorragend funktioniert, das sei nur mit einem „tollen Team“ möglich, so der Vorstand.

Begeistert zeigt man sich auch bei Pentair Südmo. „Hope for Africa“ leiste wichtige Arbeit, deshalb habe er die Anfrage der Geschäftsleitung angetragen, ob man nicht als Sponsor für den Lauf fungieren wolle, berichtet Matthias Klein, Prokurist der in Pflaumloch ansässigen Firma. Geschäftsführer Werner Deger war laut Klein sofort begeistert und bereit, den Lauf zu unterstützen.

Man sei auch selbst mitgelaufen, die gesamte Organisation habe reibungslos und sehr professionell funktioniert, freut sich Klein. „Das war die Sache auf jeden Fall wert.“

Auch dieses Jahr soll der Silvesterlauf wieder stattfinden. Auch Sponsoren werden noch gesucht. Wer Interesse hat, kann sich einfach beim VFB Tannhausen melden: [email protected]

Spenden werden bei „Hope for Africa“ übrigens ständig benötigt, denn der 2019 in Tannhausen vom Ehepaar Heike und Jürgen Köpfer gegründete Verein betreibt ein sogenanntes „Help Center“ für Straßenkinder sowie eine Schule, für die nahezu jährlich ein neues Klassenzimmer angebaut werden muss. Das koste immer etwa 15.000 Euro, erklärt Köpfer. Die Schule ist von der kenianischen Regierung anerkannt und muss verpflichtend jedes Jahr 25 weitere Schüler aufnehmen. „Seit Januar sind es dann 193 Kinder“, so Köpfer weiter.

Derzeit befinden sich 145 Kinder in Patenschaften - für die restlichen Kinder werden immer noch Paten gesucht, die ein kenianisches Kind für 33 Euro im Monat unterstützen möchten. Durch halbjährliche Besuche, die die Köpfers natürlich selbst finanzieren, sowie engen Kontakt über digitale Medien überzeugen sie sich von der sachgerechten Mittelverwendung und begleiten das Projekt engmaschig.

Wer das Projekt gerne unterstützen möchte, sei es in Form einer Einzelspende oder der Übernahme einer Patenschaft, findet alle notwendigen Informationen unter www.hopeforafrica.de oder per Mail an [email protected]. Spendenkonto: DE72 6149 1010 0260 7010 17 bei der VR Bank Ellwangen.