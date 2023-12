Sich körperlich an der frischen Luft ertüchtigen und gleichzeitig für die Ärmsten der Armen etwas Gutes tun - das ist am Sonntag, 31. Dezember, in Tannhausen möglich. Zum zweiten Mal veranstaltet der VFB Tannhausen 1930 einen Silvester-Spenden-Lauf zugunsten des in der Gemeinde ansässigen Vereins „Hope for Africa“, der sich seit einigen Jahren um Slum- und Straßenkinder in der Stadt Nakuru (Kenia) kümmert.

Denn für jeden Läufer, der teilnimmt, spendet das Riesbürger Unternehmen Pentair Südmo zehn Euro, die vollständig in die Projekte des Vereins einfließen. Die Rechnung ist also einfach: Je mehr Menschen teilnehmen, desto mehr Gutes kann „Hope for Africa“ in Kenia tun.

Den Silvesterlauf in Tannhausen gibt es eigentlich schon länger, doch erst 2022 bekam die Veranstaltungen einen karitativen Anstrich. Man habe im Verein entschieden, dass man „Hope for Africa“ unterstützen wolle. Schließlich kenne man die Gründer, das Ehepaar Heike und Jürgen Köpfer, schon sehr lange, berichtet Vorstand Florian Schneider. Jürgen Köpfer ist selbst Mitglied beim VFB.

Plötzlich viel mehr Teilnehmer als sonst

Die eigentlich sehr kurzfristige Idee kam laut Schneider allerdings bestens an. Statt der durchschnittlich 250 Teilnehmer waren es 2022 plötzlich 440. Das gute Wetter habe sicherlich auch einen Anteil gehabt, sagt Jürgen Köpfer. Doch viele seien wegen des Charity-Gedankens gekommen, auch Senioren und Familien mit kleinen Kindern. Denn selbst die Kleinsten werden als Mitläufer gewertet.

Wirklich sportlich trainiert muss man übrigens nicht sein. Die Länge der wählbaren Strecken liegen zwischen drei und zwölf Kilometern. Joggen, walken oder gemütlich spazieren gehen - alles ist erlaubt. Und egal, wie man die Strecke bewältigt, für jeden Teilnehmer zahlt Pentair Südmo zehn Euro in die Spendenkasse ein. Der Lauf beginnt um 14 Uhr am Sportgelände Tannhausen.

Nach dem Lauf gemütliches Beisammensein

Eine Startgebühr wird nicht erhoben. Anmelden muss man sich auch erst während der Veranstaltung. Nach dem Lauf organisiert der Sportverein noch ein geselliges Beisammensein. Für alle Teilnehmer gibt es wärmenden Tee, im Ausschank zudem noch Glühwein und andere Getränke. Auch für Kuchen ist gesorgt. Die Backwaren stiftet die Bäckerei Beck aus Tannhausen. Den Verkaufserlös kommt ebenfalls „Hope for Africa“ zugute.

Spenden werden bei „Hope for Africa“ ständig benötigt, denn der Verein betreibt ein sogenanntes „Help Center“ für Straßenkinder sowie ein Schule, für die nahezu jährlich ein neues Klassenzimmer angebaut werden muss. Das koste immer etwa 15.000 Euro, erklärt Köpfer. Die Schule ist von der kenianischen Regierung anerkannt und muss verpflichtend jedes Jahr 25 weitere Schüler aufnehmen. „Ab Januar sind es dann 193 Kinder“, so Köpfer weiter.

Wer den Verein auch ohne Teilnahme am Lauf unterstützen möchte, kann dies unter Iban DE72 6149 1010 0260 7010 17 machen. Man kann seine Adresse angeben, wenn man eine Spendenbescheinigung wünscht. Auch Paten werden noch gesucht, die ein kenianisches Kind für 33 Euro im Monat unterstützen möchten. Mehr Informationen über die Arbeit von „Hope for Africa“ im Internet auf www.hopeforafrica .de