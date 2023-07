Tannhausen

Schlagerparty bei 30 Grad

Tannhausen / Lesedauer: 1 min

Die Jugendkapelle Tannhausen-Stödtlen eröffnete die Schlagerparty. (Foto: Musikverein Tannhausen )

Der Musikverein Tannhausen hat den Besuchern des Schwabenschlager Open–Air in Tannhausen einen unvergesslichen Abend beschert. Das Open–Air fand auf dem Festgelände am Sportplatz in Tannhausen statt.

Veröffentlicht: 20.07.2023, 15:01 Von: IPF- UND JAGST-ZEITUNG