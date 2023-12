Mit einem feierlichen Gottesdienst, zelebriert vom Provinzial der Redemptoristen Österreich und Süddeutschland, Pater Martin Leitgöb und vier weiteren Geistlichen ist der 100. Geburtstag von Pater Georg Stelzer im Seniorenstift Tannhausen gefeiert worden. Daran anschließend gab es einen kleinen Empfang, bei dem Pater Georg Stelzer in bewundernswerter geistiger Frische aus seinem Leben erzählt. „Ich fühle mich hier wohl“, sagte er lächelnd.

Die Pfarrer Klaus Wolfmaier, Manfred Schmid und Joachim Meckler sowie Vikar Stefan Renner kommen zum Gratulieren

„Es ist schon ein besonderer Gottesdienst, den wir einen Tag vor Heiligabend feiern dürfen“, sagte Pater Martin Leitgöb zu Beginn. Er hieß seine Mitzelebranten Pfarrer Klaus Wolfmaier, Pfarrer Manfred Schmid, Pfarrer Joachim Meckler und Vikar Stefan Renner willkommen. Und da waren da natürlich viele Gäste und zum Teil alte Freunde von Pater Georg Stelzer, welche diesen Festtag zusammen mit ihm feiern wollten. Die musikalische Umrahmung hatte der Chor Exodus aus Dorfmerkingen übernommen. „Du bis ewig, du bist nahe“, lautete ein Lied, das auf Pater Georg Stelzer wie maßgeschneidert war.

„Sicher haben sich deine Eltern vor hundert Jahren gefragt, was wird denn aus diesem Kind“? Martin Leitgöb

Martin Leitgöb blickte zurück auf 100 Jahre bewegtes Leben von Pater Georg Stelzer und hinterfragte: „Sicher haben sich deine Eltern vor hundert Jahren gefragt, was wird denn aus diesem Kind“? Jetzt könne man sagen, dass Georg Stelzer sein Leben im Namen Gottes gelebt habe.

Sicher sei er oft ein Rufer mit erhobenem Zeigefinger gewesen, so wie Johannes der Täufer, zog Leitgöb Vergleiche. „Du bist kein weichgespülter Priester“, sagte Leitgöb und fügte hinzu: „Du hast Deine Grundeinstellung bewahrt und das macht Dich als Mensch und Priester spannend“.

Das alles habe sicher dazu beigetragen, dass Georg Stelzer seinen 100. Geburtstag in geistiger Frische feiern könne. „Die Gnade Gottes ruht auf Dir, als Mensch und als Priester“. Pater Georg Stelzer, der zwischenzeitlich an den Rollstuhl gefesselt ist und fast nichts mehr sieht und schlecht hört, hat außerdem in diesem Jahr auch sein 70. Priesterjubiläum gefeiert.

„Vivat“, Pater Georg Stelzer

Pater Martin Leitgöb ließ während seiner Ansprache auch den Lebensweg von Pater Georg Stelzer Revue passieren und erinnerte daran, wie dieser seinen Weg zu den Redemptoristen fand. Nach dem Schlusssegen, den Pater Georg Stelzer erteilte, sprudelte der geistig frisch gebliebene Jubilar geradezu los und erzählte jede Phase seines bewegten Lebens, als hätte er einen Spickzettel dabei und Pater Martin Leitgöb musste ihn fast bremsen, sonst wären die Erzählungen wohl über eine Stunde gegangen. Aber das gemeinsam gesungene Lied „Viel Glück und viel Segen“ freuten den Jubilar genauso wie das Jubellied der Redemptoristen „Vivat“.

Glückwünsche aus Berlin, Essen und natürlich Tannhausen

Pfarrer Klaus Wolfmaier überbrachte die Glückwünsche des bischöflichen Militäramts Berlin, denn Pater Georg Stelzer war von 1962 bis 1974 Standortpfarrer in der Ellwanger Kaserne gewesen und das Leben der Soldaten und deren Familien sei ihm stets am Herz gelegen. Ebenso erhielt Stelzer eine Urkunde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

„Das ist ja unglaublich“, sagte darauf Pater Georg Stelzer und freute sich über die Glückwünsche von Bischof Franz Overbeck aus Essen. Kösingens Ortsvorsteher Dirk Hoesch überbrachte Glückwünsche der Gemeinde, dort hatte Stelzer 26 Jahre lang bis zu seinem Umzug ins Pflegestift Tannhausen gewohnt.

Viele Lebensbegleiter erinnern sich an Stelzers Wirken

Josef Helmle, gewählter Vorsitzender des Kirchengemeinderats Stödtlen schloss sich an und erinnerte an viele Projekte, wie zum Beispiel das Leonhardfest, welches Stelzer mit angeschoben hatte, um die Kirche renovieren zu können. Robert Knaus, gewählter Vorsitzende des Kirchengemeinderats Kösingen war ebenfalls zum Gratulieren gekommen. Und nicht zuletzt Erich Mändlein, ein Freund aus der Zeit in der Ellwanger Kaserne, gratulierte und erinnerte zum Beispiel an den Europamarsch, der maßgeblich von Pater Georg Stelzer initiiert worden war.

„So ein Tag wie heute kann man nur einmal feiern.“ Pater Georg Stelzer

Pater Georg Stelzer dankte sichtlich gerührt für dieses tolle Fest und die wohltuenden Reden. „So ein Tag wie heute kann man nur einmal feiern und es ist schon jetzt gewiss, dass jeder von uns einmal die

Augen zumachen muss. Er erinnerte an seinen Spruch bei seiner Priesterweihe: „Es gibt im Leben vor Gott keine Zufälligkeiten“. Apropos feiern: „Bleiben Sie bitte noch da und feiern sie mit mir“, rief er den viel Gästen zu. Cornelia Ilg brachte eine Hochzeitstorte mit 100 brennenden Kerzen und Pater Georg Stelzer musste diese ausblasen. Fast wären ob des vielen Rauchs die Rauchmelder aktiviert worden. Danach saßen alle am Tisch und ließen sich von Pater Georg Stelzer von seinem Leben erzählen und er schien überhaupt nicht müde zu werden.