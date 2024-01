Wahlen und Rückblick: Die Freiwillige Feuerwehr Tannhausen hat sich in der Weihergaststätte „Schwaigfurt“ zur Hauptversammlung getroffen. Der Schwerpunkt dieses Abends lag bei den Neuwahlen der Führungskräfte. Abteilungskommandant Anton Mai kandidierte nach 20 Jahren in diesem Amt nicht mehr. Zu seinem Nachfolger wurde Klaus Laub gewählt.

Anton Mai wurde von seiner Mannschaft mit einem tosenden Applaus verabschiedet. Klaus Laub wurde mit einem Traumergebnis, nahezu einstimmig, zum neuen Abteilungskommandant gewählt. Zu seinem Stellvertreter wurde Andreas Stutz ebenfalls fast einstimmig bestimmt.

Imposanter Rückblick

Den Wahlen vorausgegangen war ein imposanter Rückblick, vorgetragen vom Schriftführer Johannes Gerlach. Leicht und originell berichtete er von 17 Übungen, die sich über das Jahr 2023 verteilten und auch von fünf Einsätzen, zu denen sie alarmiert wurden. Nach der Entlastung des Kassiers durch die Kassenprüfer war der Weg dann frei zur Neuwahl. In diesem Jahr finden Wahlen in allen Abteilungen der Gesamtfeuerwehr Aulendorf statt.

Bürgermeister Matthias Burth würdigte in seiner Rede die Arbeit von Mai in 20 Jahren als Abteilungskommandant. Es seien turbulente Zeiten gewesen, die sie aber gemeinschaftlich meisterten. Ortsvorsteherin Margit Zinser-Auer machte deutlich, wie wichtig die Wehr in Tannhausen ist, denn sie bereichere auch das Dorfleben ungemein. Mit emotionalen Worten richtete die Ortsvorsteherin ihren Dank an Mai: „In 42 Jahren Engagement hat der Anton so einige Meilensteine für Tannhausen gelegt.“

Anton Mai war 20 Jahre lang Abteilungskommandant der Wehr in Tannhausen. Ortsvorsteherin Margit Zinser-Auer dankte ihm herzlich. (Foto: Feuerwehr Tannhausen )

Enorm wichtig für die Tannhauser Wehr ist die Brauchtums- und Familienpflege, was bei den unzähligen Events, die die Wehrmänner und -frauen an den Tag legen, stets zu sehen ist. Dorf-Fasnet, Volkstrauertag, Besuch der Metzgerei Huber, Besuch der Werkfeuerwehr Boehringer oder der Windräder bei Braunenweiler sind einige Beispiele.

Wie die Wehr einst gerettet wurde

Lobende Worte fand auch Gesamtkommandant Martin Seifert „Motivation war schon immer seine Stärke. Anton hatte immer eine klare Linie und er hatte auch immer einen klaren Plan.“ Kreisbrandmeister Oliver Surbeck, würdigte allein schon durch seine Anwesenheit die Arbeit von Mai. „Der Anton hat es geschafft, seine Abteilung durch sehr schwierige Zeiten zu führen. Er war damals der erste, der mit dem Feuerwehrförderverein um die Ecke kam, das gab es damals im Landkreis Ravensburg so noch nicht. Es wurde darüber heftig diskutiert, wie man eine kommunale Pflichtaufgabe in einen Verein reinsteckt, es war so eigentlich undenkbar. Doch er hat damals die Abteilung Tannhausen mit dieser Idee gerettet. Damals ein genialer Schachzug. Heute gibt es Fördervereine im ganzen Landkreis.“

Weitere geladene Gäste waren Mitglieder der Werkfeuerwehr ZFP Bad Schussenried, der Feuerwehr Michelwinnaden und der Feuerwehr Bad Waldsee. Sie alle begleiteten die Feuerwehr Tannhausen übers Jahr hinweg bei den gemeinschaftlich erarbeiteten Übungen.