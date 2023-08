Muttergotteskapelle in Ellrichsbronn vor 100 Jahren eingeweiht

In Ellrichsbronn ist am 22. Juli das 100–jährige Kapellenjubiläum der Privatkapelle der Familie Sandmaier mit einem Gottesdienst gefeiert worden. Die Muttergotteskapelle wurde auf den Tag genau vor 100 Jahren, am 22. Juli 1923, einem Sonntag, nachmittags um 14 Uhr durch den damaligen Geislinger Pfarrer Thomas Eha eingeweiht, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine große Anzahl Gläubiger hatte sich versammelt, um den Jubiläumsgottesdienst bei schönem Sommerwetter mitzufeiern. Pfarrer Antonelli aus Unterschneidheim und Pfarrer Paul zelebrierten den Gottesdienst.

Franz Sandmaier, Enkel des Bauherrn, erinnerte zu Beginn des Gottesdienstes an die Vorgeschichte zum Kapellenbau. An der Stelle der Kapelle wurde am 18. Juli 1890 Johann Georg Sandmaier, ein zehnjähriger Sohn des Hofes, beim Versuch, ein Pferd einzufangen, von diesem derart unglücklich in den Unterleib geschlagen, dass der Junge an dessen Folgen kurz darauf verstarb.

Die Eltern des verunglückten Sohnes, Kaspar und Barbara Sandmaier, hatten den Wunsch geäußert, an dieser Stelle eine Kapelle zu errichten. Diesen Wunsch erfüllten August Sandmaier, Sohn und Bruder des verunglückten Johann Georg, und seine Ehefrau Anna Sandmaier . Sie ließen nach einem Entwurf des fürstlichen Baurats Leopold von Wallerstein in den Jahren 1922/1923 diese Kapelle erbauen. Diese wurde 1980 durch Familienangehörige renoviert und erhielt kürzlich einen neuen Anstrich.