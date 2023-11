Michael Seckler übergibt Dirigentenstab an Ulrich Sachs.

Beim Jahreskonzert des Musikverein „Schwabenlandkapelle“ Tannhausen am ist einiges geboten worden, sowohl musikalisch als auch emotional. So übergab Michael Seckler den Dirigentenstab an Ulrich Sachs.

Den Auftakt machte in gewohnter Manier die Jugendkapelle Tannhausen-Stödtlen unter der Leitung von Marcel Bosch. Mit Liedern wie „Shut up and Dance“ und „Highlights from Harry Potter und Highschool Musical“ wurde das zahlreiche Publikum bestens unterhalten. Nach reichlichem Applaus gab es selbstverständlich auch eine Zugabe.

Als Gastkapelle wurde an diesem Abend die Trachtenkapelle aus Marktoffingen unter der Leitung von Johannes Krauß begrüßt. Mit dem Konzertmarsch „Graf Lamberg“ eröffneten diese den zweiten Teil des Abends. Es folgten konzertante Stücke wie „Verdi“ von Giuseppe Verdi und „Concerto d´Amore“ von Jacob de Haan. Mit modernen Melodien von Coldplay ging es im Programm weiter. Auch volkstümliche Klänge kamen dank dem Marsch „Rosen im Wind“ und der Zugabe „Freude im Herzen“ nicht zu kurz.

Zu guter Letzt nahm an diesem Abend die Schwabenlandkapelle selbst auf der Bühne Platz. Letztmals unter der Leitung von Michael Seckler gaben die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Tannhausen die Stücke „A little Opening“ von Thiemo Kraas „At the Break of Gondwana und „Die lustigen Dorfschmiede bei dem Solist Lukasz Lingowski am Ambos überzeugte zum Besten.

Anschließend standen Ehrungen langjähriger aktiver Musikerinnen und Musiker und D2 Absolventen an. Diese übernahm an diesem Abend Roland Haag, stellvertretender Vorsitzender des Blasmusikverbands Ostalbkreis.

Für zehn Jahre aktiv wurde Kim Bohmwetsch geehrt. Für 25 Jahre aktiv wurden Thomas Raaf, Tobias Spegel, Selina Lex und Manfred Spegel junior geehrt. Für 30 Jahre aktiv wurde Simone Ackermann geehrt. Für eine erfolgreich abgeschlossene D2 Prüfung wurden geehrt: Finnja Raaf, Paula Lechner, Emma Schwager, Hanna Geywitz, Marius Nagler, Andreas Göggerle und Lukasz Lingowski.

Im Programm folgte nun die Stabübergabe. Michael Seckler wurde als Dirigent mit dankenden und lobenden Worten durch Klaus Joas (ehemaliger Vorstand) und Thomas Raaf (Vorsitzender), einem Rückblick mit Bilderpräsentation auf die erfolgreichen tollen 22 gemeinsamen Jahre und einer kleinen musikalischen Überraschung von den Musikerinnen und Musikern verabschiedet. Als Musiker bleibt er dem Verein im Tenorhorn/Bariton Register weiterhin erhalten.

Nach der Stabübergabe wurde dann der neue Dirigent Ulrich Sachs, welcher kein Unbekannter in den Reihen der Musiker ist da er selbst bereits seit 27 Jahren an der Trompete im Verein aktiv ist, ans Pult gebeten. Neben musikalischen Inszenierungen von Naturgewalten oder bekannten Titeln aus der Popmusik wurde auch eine Hommage an den Komponisten Ludwig van Beethoven gespielt.

Beim großen Finale wurde die Gastkapelle nochmals auf die Bühne gebeten und mit zwei gemeinsamen Polkas der gelungene Abend zelebriert.