Gemeinde informiert über Photovoltaik und Elektromobilität

Die Gemeinde Tannhausen hat vor Kurzem für die Bürger eine Informationsveranstaltung zum Thema „PV & mehr“ in der Turn- und Festhalle abgehalten. Zahlreiche Besucher nahmen das Angebot an und informierten sich.

Bettina Rohmund vom Photovoltaik-Netzwerk Ostwürttemberg startete als Auftakt mit ihrem Fachvortrag über aktuelle Aspekte der Photovoltaik und die Einsatzmöglichkeiten. Sie informierte über die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die relevanten Neuerungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz. Ziel war es, dass alle eine erste Potenzialabschätzung und Wirtschaftlichkeitsberechnung für ihr Hausdach vornehmen können. Den Fördermöglichkeiten rund um energetische Sanierungen nahm sich Rupert Keppler von der Kreissparkasse Ostalb an. Er und seine Kollegen sowie die Kollegen der VR-Bank Ellwangen standen allen Interessierten im Anschluss an die Vorträge für Fragen zur Verfügung.

Seit 2019 erhält die Gemeinde Tannhausen Fördermittel im Rahmen der Städtebauförderung. Insgesamt stellen Bund, Land und die Gemeinde selbst 1,6 Millionen Euro zur Verfügung, die bis vorerst 30. April 2028 sowohl für kommunale als auch private Projekte im Sanierungsgebiet eingesetzt werden können. Insbesondere die Erneuerung privater Gebäude trägt wesentlich zur Stärkung und nachhaltigen Weiterentwicklung des Ortskerns bei ‐ das primäre Ziel der Städtebauförderung. Die Stadtentwicklung GmbH (STEG), Silvia Fichtner, hat deshalb die Möglichkeiten der Förderung im Sanierungsgebiet, insbesondere die vom Gemeinderat beschlossenen Förderkonditionen für private Maßnahmen, vorgestellt.

Den Abschluss der Vortragsreihe übernahm Pia Epple von der deer GmbH zum Thema E-Carsharing in Tannhausen. Bereits im Frühjahr nächsten Jahres soll es in Tannhausen eine E-Carsharing-Station der Firma deer GmbH am Rathaus geben. Neben den Vortragenden war auch Anja Henning für den Landkreis als Koordinatorin für Mobilitätsstationen mit ihrer Kollegin mit einem Infostand vor Ort um die Bürger über Pendla und weitere Projekte rund um das Thema Mobilität zu informieren.