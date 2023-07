Forstweiler beschenkt sich mit einem tollen Festwochenende

Forstweiler hat sich als Ortsteil von Tannhausen zum 300–jährigen Bestehen ein tolles, dreitägiges Fest geschenkt, das mit vielen Höhepunkten gespickt war. Das Forstweiler–Team samt dem Bürgerverein Tannhausen haben sich zusammen mit vielen Vereinen als Dorfgemeinschaft gezeigt, vor der man nur den Hut ziehen konnte.

Zweieinhalb Jahre Arbeit für eine umfassende Häuserchronik

Am Freitagabend war es schon festlich, als Werner Kowarsch zusammen mit Jürgen Gerner die 728 Seiten starke „Dorf– und Häuserchronik“ von Forstweiler präsentierten, die in knapp zweieinhalb Jahren in akribischer Arbeit entstanden ist.

Das Festzelt war proppenvoll und genauso die vielen Bierbänke im Freien. Rund 900 Besucher waren in ganzen Heerscharen auf den Festplatz gepilgert, um Einzelheiten über Forstweiler zu erfahren, die man so vielleicht noch nicht kannte.

Neugegründete Band „Original Platzhalter“ sorgt mit Blasmusik für Stimmung

Nach der Chronikvorstellung übernahm die Band „Original Platzhalter“ den Abend und beste Stimmung war angesagt, als die Musiker, zur Hälfte aus Forstweiler und zur anderen Hälfte aus dem Hauptort Tannhausen böhmisch–mährische Blasmusik vom Feinsten spielten.

Festumzug bildet den Höhepunkt

Der Samstag dann brachte den nächsten Höhepunkt mit dem Festumzug, bei dem sich 16 Gruppen mit über 400 Teilnehmern eine wahre Hitzeschlacht lieferten. Bei 36 Grad waren Schattenplätze bei den vielen Besuchern begehrt.

Angeführt von einem alten Polizeimotorrad mit Beiwagen mit stilgerecht gekleidetem Fahrer und Beifahrer schlängelte sich der Umzug durch Forstweiler.

Gefolgt vom Mostmobil, von dem Forstweiler Moscht ausgeschenkt wurde, der hervorragend mundete. Dieser war im vergangenen Jahr extra für die 300–Jahr–Feier gepresst worden.

Der Musikverein Schwabenlandkapelle Tannhausen marschierte mit schmissigen Märschen durch Forstweiler, gefolgt von den weit über 50 Kindern des Kindergartens, die sich stolz mit ihren Tretbulldogs zeigten.

Historische Kostüme erinnern an die Anfangsjahre Forstweilers

Bauer und Bäurin, Holzfäller und Pflanzensetzerinnen erinnerten in ihren hübschen Kostümen an frühere Zeiten, als Forstweiler noch viel durch Landwirtschaft und Forstwirtschaft geprägt war.

Die Schülerinnen und Schüler kamen als Gänse und Kühe samt Hütekindern daher und rundeten das Bild ab. Schülerinnen und Schüler zeigten sich als Fuchs, Jäger und Bäume, gefolgt von der Akkordeongruppe, die eine übergroße Akkordeontastatur über die Umzugsstrecke schoben.

Feuerwehr und Rotes–Kreuz, die Landfrauen in ihren historischen Gewändern, der Schützenverein, der VfB Tannhausen, die Narrengruppierungen von Tannhausen, der Tennisverein, der FSV Forstweiler, Teilnehmer in historischen Gewändern, der Opelclub und und und.

Die jüngsten Umzugsteilnehmer erhalten zur Belohnung ein Eis

Die Vielfalt des Festumzuges in jeder Einzelheit zu beschreiben, würde den Platz der Berichterstattung bei Weitem sprengen. Alle Gruppen wurden beim Festzelt von Bürgermeister Siegfried Czerwinski begrüßt, die Kinder bekamen als Belohnung fürs Durchhalten bei der großen Hitze das wohlverdiente Eis, der Musikverein marschierte mit klingendem Spiel ins gefüllte Festzelt ein und die Stimmung war wieder bestens. Am Abend unterhielt der Musikverein Trachtenkapelle Tannhausen die vielen Festgäste mit guter Blasmusik.

Pfarrer Jens Kimmerle läutet mit einem Gottesdienst den dritten Festtag ein

Der Sonntag begann um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst im Festzelt, zelebriert von Pfarrer Jens Kimmerle. Dem schloss sich ein zünftiges Weißwurstessen und der Festausklang an.

Dem „300-Jahre-Forstweiler-Team“ und dem Bürgerverein Tannhausen muss ein riesiges Lob ausgesprochen werden. Eine tolle Organisation, eine mehr als gut funktionierende Dorfgemeinschaft samt vielen Vereinen, die mit ihren Ideen zum Erfolg dieses Festes beigetragen haben.

Für die Sicherheit der Umzugsteilnehmer und der vielen Besucher sorgte bei Temperaturen um die 36 Grad die Mitglieder der DRK–Ortsgruppe Tannhausen.