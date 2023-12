Durchschnittlich zweimal pro Jahr reisen Heike und Jürgen Köpfer auf eigene Kosten in die kenianische Stadt Nakuru, die etwa 190 Kilometer nördlich der Hauptstadt Nairobi liegt. Hier betreibt das Ehepaar aus Tannhausen mit ihrem gemeinnützigen Verein „Hope for Africa“ seit 2019 eine Schule für die Ärmsten der Armen:

Slumkinder, die keine Schuhe besitzen, die noch nie in ihrem Leben richtig geduscht haben und die ihr Hungergefühl häufig durch das Schnüffeln von Klebstoff betäuben. Im März 2023 eröffnete der Verein zudem ein „Help Center“ für Straßenkinder, das täglich bis zu 30 Kindern eine sichere Unterkunft, Nahrung, Hygienemöglichkeiten und sozialtherapeutische Betreuung bietet.

Um den Betrieb der „Hope for Africa School“ zu ermöglichen, braucht es Paten, die bereit sind, monatlich 33 Euro zu bezahlen, damit ein Kind den Unterricht besuchen kann. Auch die Miete für das Gebäude und die Gehälter der Beschäftigten werden durch den Monatsbeitrag bezahlt. Einzelspenden sind ebenfalls möglich. Derzeit besuchen 193 Kinder die Schule, davon suchen 50 Kinder noch einen Paten.

Als offizielle Schule von der kenianischen Regierung anerkannt, vermitteln Schuldirektor Godwin Matini Manyasa und sein Team nicht nur staatlich geförderte Lerninhalte, sondern auch christliche Werte. Die Schüler erhalten Schuluniformen, Schulmaterialien und zwei Mahlzeiten pro Tag. Die Kinder stammen aus extremer Armut und wachsen in den Slums auf, wo Prostitution oft die einzige Möglichkeit ist, um genug Geld für Nahrung und Kleidung zu verdienen.

Manchmal das ganze Wochenende ohne Essen

Die Slumkinder ernähren sich laut Jürgen Köpfer in der Regel von Reis und Ugali, eine Art Maisbrei. Es gebe aber Tage, und das seien nicht wenige, an denen die Kinder gar nichts zu essen hätten. Wenn sie montags zurück in die Schule kommen würden, müsse man häufig erst einmal kochen, weil die Kinder während des gesamten Wochenendes zu Hause nichts gegessen hätten. In der Schule gebe es dann frisches Gemüse, Früchte und manchmal auch Fleisch, sagt Köpfer.

Und jetzt kümmert sich der Verein auch um die zahlreichen Straßenkinder. Den Ausschlag gab ein Besuch in Kenia im Oktober 2022. Bei Straßenkindern würde es sich oft um Stiefkinder handeln. Ein Mann dürfe hier mehr Frauen haben, die zum Teil aber schon Kinder mit in die neue Beziehung bringen würden.

„Die werden dann gewalttätig behandelt oder einfach rausgeschmissen“, weiß Köpfer. „Der Abfall der Gesellschaft.“ Soziale Sicherungssystem gebe es nicht. Er erzählt die Geschichte eines dreijährigen Kindes, dessen Familie umgezogen ist. Die Dreijährige hatten sie einfach in der verdreckten Hütte zurückgelassen.

Hier setzt nun das „Help Center“ an, um für Straßenkinder eine bessere Zukunft zu schaffen. „Gemeinsam ermöglichen wir ihnen den Zugang zu grundlegenden Ressourcen und Unterstützung, die ihnen zuvor verwehrt waren. Das ’Help Center’ ist ein Ort des Wandels und eine Gemeinschaft, die ihnen Zugehörigkeit und Geborgenheit vermittelt“, berichtet Jürgen Köpfer.

Berufliche Ausbildung statt Prostitution

Seit 2020 betreibt „Hope for Africa“ zudem eine Nähschule, um insbesondere Frauen zu befähigen, ihren Lebensunterhalt eigenständig zu verdienen und nicht in die Prostitution abzurutschen. „Wir bieten ihnen die Möglichkeit, berufspraktische Fertigkeiten wie das Nähen zu erlernen und unterstützen sie dabei, eine eigene Nähmaschine zu erwerben. Dies ermöglicht ihnen, nachhaltige Existenzen aufzubauen und sich selbst zu helfen“, sagt Köpfer.

Frauen können so eine sechsmonatige Ausbildung zur Näherin absolvieren und einen staatlich anerkannten Abschluss erlangen. „Wir sind begeistert, dass die Frauen mit großer Freude und Begeisterung an diesem Programm teilnehmen“, so Köpfer weiter.

„Hope for Africa“ ist als Verein in Tannhausen gegründet worden und hat aktuell 24 Mitglieder und 143 Paten. Verwaltungskosten gibt es keine. Spenden kommen zu 100 Prozent in Afrika an.

Die Aufgaben vor Ort sind vielfältig: So muss beispielsweise die Schule in Nakuru jährlich um ein Klassenzimmer erweitert werden, was jedes Mal rund 10.000 Euro kostet. Die Erweiterungen sind laut Köpfer auch dringend nötig, denn jedes Kind, das zur Schule geht, muss nicht mehr von den Familien versorgt werden. Gerade bei Frauen sei der „Prostitutionsdruck“ sehr hoch, um Geld zu verdienen, sagt er. Im Schnitt würden sie sich für 80 Cent verkaufen. Deshalb sei es besonders wichtig, den Mädchen Zugang zu Bildung zu verschaffen. „Gebildete Frauen bekommen ein bis zwei Kinder, ungebildete zehn bis elf.“