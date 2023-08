Vor einem guten Jahr ist Siegfried Czerwinski als Bürgermeister in der kleinen Gemeinde Tannhausen gestartet, ein knappes halbes Jahr zuvor hatte ihn noch niemand auf der Ostalb gekannt. Der Mann aus Wesel in Nordrhein-Westfalen hat seinen Hut in den Ring geworfen und sich am Ende gegen gleich fünf Konkurrenten durchgesetzt. Anfangs haben einige Bürgerinnen und Bürger sogar gedacht, dass es sich um keine ernsthafte Bewerbung handeln könne — doch, das war sie.

Czerwinski ist angekommen, die Kinder brauchen noch etwas Zeit

Mittlerweile kennt ihn jeder im Dorf und auch er selbst hat sich längst akklimatisiert. „Die Frage, ob ich mich eingelebt habe, die ist mir gefühlt schon 1000 Mal gestellt worden. Aber: Ja, habe ich schon, privat zumindest sind wir nach einigem Hin und Her nun angekommen“, sagt Czerwinski.

Zunächst war er in mit seiner Familie in Unterschneidheim untergekommen, dann folgte der Umzug nach Tannhausen. Das Warten auf die Küchengeräte, die handwerklichen Tätigkeiten, die man erledigen musste, erinnert sich Czerwinski auch an nervige Zeiten nach dem Umzug.

Die Eingewöhnung der Kinder habe etwas länger gedauert, zumindest bei der Tochter. Der Sohn ist direkt in den Fußballverein gegangen, „da war das Ding schnell gegessen“. Für beide Kinder sei das ein Schritt in eine neue Welt, da schwankten die Emotionen schon mal, es brauche Zeit, so der Bürgermeister.

Nach einem Jahr bereits eine Menge angestoßen

Ein Jahr ist nicht viel in einer achtjährigen Legislaturperiode, doch Czerwinski hat schon eine Menge angestoßen. „Vieles ist natürlich nicht sichtbar, weil es noch nicht fertig ist“, sagt er. Wichtige Projekte aber seien der Radwegeausbau zwischen Bergheim und Pfahlheim. Hier seien die Details bereits unterschrieben, bis man das Resultat sehe, könnten aber durchaus noch drei Jahre vergehen. „Im Idealfall haben wir dann eine Radstrecke von Bayern nach Ellwangen, wobei wir natürlich nicht alles machen“, sagt er.

Weitere Gewerbegebietsfläche ist dazugekommen

Einer der ersten Beschlüsse, die Czerwinski in die Wege geleitet habe, sei die Erschließung weiterer Gewerbegebietsfläche gewesen. Die letzten beiden Stücke der alten Fläche hatte er noch selbst verkauft. „Das ist ein Megaprojekt, was man vermutlich in der Form nur einmal in seiner Amtszeit in Angriff nimmt.“. Bereits von Vorgänger Manfred Haase angestoßen sei das Baugebiet „Roderslache“.

17 Bauplätze sind bis September erschlossen, fünf werden aktuell verkauft. Weitere 17 seien ebenfalls erschließungsfähig. „Bis da nun aber die letzten Plätze verkauft sind, wird sich sicher ziehen. Überhaupt hat es mich etwas stutzig gemacht, dass ich in so vielen Projekten parallel drin bin, die alle etwa eine Karrenzzeit von zehn Jahren haben“, sagt Czerwinski achselzuckend, was er aber nicht als Vorwurf an seinen Vorgänger verstanden haben möchte, wie er ausdrücklich sagt. Mit Haase pflege er ein „entspanntes Verhältnis“, auf Festen sei man sich häufiger über den Weg gelaufen, habe sich dann aber eher im „geselligen Bereich“ des Festes unterhalten.

Goldenes Buch für die Tannhäuser Geschichte

Eingeführt hat Czerwinski in Tannhausen ein Goldenes Buch, das jüngst unter anderem bei den Aufstiegshelden der Fußballer von Stödtlen und Tannhausen zum Einsatz gekommen war. „So etwas bietet mit geringem Aufwand eine Möglichkeit, historische Momente festzuhalten“, sagt Czerwinski.

Man habe schon tolle Gäste gehabt, die man alle nicht verewigen konnte, so der Schultes. Ein sicherer Kandidat wäre der damalige Bundespräsident Heinrich Lübke (von 1959 bis 1969) gewesen, der einst Tannhausen besuchte. Einen Zeitzeugen konnte er in der Zwischenzeit aber auftreiben, der sich sozusagen stellvertretend und nachträglich ins Goldene Buch eingetragen hat.

Digitalisierung und offene Rathaustüren

Rathausintern hat der Weseler im Bereich der Digitalisierung Hand angelegt. Die Mitarbeiter sind mit Laptops und jeweils zwei Bildschirmen ausgestattet worden, sogenannte Docking Stations ermöglichen es, beispielsweise für eine Online–Schulung mitsamt Computer den Raum zu wechseln.

Die Bürgerdienste sollen mittelfristig in einem Onlineportal abrufbar sein, Daten sollen in einer Cloud gespeichert werden, die elektronische Zeiterfassung wird Einzug halten und vieles mehr. „Abgesehen von den Klassikern Urlaub, Krankheit und Weiterbildung soll das Rathaus immer erreichbar sein“, so Czerwinski, „entweder in Präsenz, mit oder ohne Terminvereinbarung, aus dem Homeoffice heraus oder zukünftig über Online–Dienstleistungen.“

Einschränkungen würden allerdings bei der anstehenden Rathaussanierung unvermeidbar sein, blickt er voraus. Die Resonanzen auf die neue Offenheit seien grundsätzlich positiv. Dazu hat Czerwinski einmal im Monat die Bürgersprechstunde eingeführt, in der er sich Zeit für die Bürgerinnen und Bürger nehme.

Komplette Schließtage hatte es bislang im Rathaus ebenfalls gegeben, das gehöre der Vergangenheit an: „Grundsätzlich ist immer geöffnet. Als ich hierher gekommen bin, war das Rathaus fast immer geschlossen, das fand ich seltsam. Nach meinem Verständnis müsste das Rathaus den überwiegenden Teil der Arbeitszeit geöffnet sein.“

Bürgermeister möchte die Gemeinde weiterhin bewegen

Czerwinski hat in diesem einen Jahr schon eine Menge bewegt — und möchte weiter bewegen. Welche Neuerungen es künftig geben werde, das wisse er selbst noch nicht so genau.

Er werde aber definitiv auf den Zeitgeist eingehen, daran werde er festhalten. „Die großen Themen wie Schaffung von Kindergartenplätzen, Unterbringung von Geflüchteten und Erreichen der Klimaneutralität, aber auch der Wettbewerb um Fachkräfte werden nicht spurlos an Tannhausen vorübergehen“, weiß er. Hier gelte es, weiter anzupacken, „um für ein Morgen“ vorzusorgen.