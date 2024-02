In Tannhausen könnten künftig einige Straßen bei Schneefall und Glätte ungeräumt und ungestreut bleiben. Wie die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mitteilte, müsse die Arbeitsweise des Tannhäuser Bauhofs deutlich effizienter gestaltet werden.

Eine sogenannte Organisationsuntersuchung habe ergeben, dass die zu leistende Arbeit nicht im Verhältnis zu der Anzahl der verfügbaren Mitarbeiter steht.

So, wie wir arbeiten, sind wir am Anschlag. Steffen Witzinger vom Tannhäuser Bauhof

Resultierend daraus könnten Überstunden kaum abgebaut werden und es entstünden wegen sehr frühen oder sehr späten Arbeitszeiten enorme Mehrkosten. „Das Gesamtarbeitsvolumen des Bauhofs ist momentan so groß, dass wir Luft zum Abbauen schaffen müssen“, sagte Bürgermeister Siegfried Czerwinski in diesem Zusammenhang.

Denn: „So, wie wir arbeiten, sind wir am Anschlag. Wir haben Arbeit ohne Ende“, meldete sich Steffen Witzinger vom Tannhäuser Bauhof aus dem Publikum zu Wort.

Zum Ausgleich etwaiger Stressphasen im Arbeitsjahr, beispielsweise durch einen starken Wintereinbruch, wird die Verwaltung in Absprache mit dem Gemeinderat einen passgenauen Winterdienstplan erarbeiten. Mit diesem soll künftig die durchschnittliche Arbeitszeit der Mitarbeiter dann trotz saisonaler Mehrarbeit am Ende des Jahres auf mehr oder minder null Überstunden hinauslaufen.

In diesem Plan werde festgehalten, welche Straßen im Falle von Schneefall und Glätte geräumt und gestreut werden müssen. Derzeit erledige der Bauhof den Winterdienst in einer Gründlichkeit, die deutlich über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestmaß liege, betonte Czerwinski und kündigte deshalb an: „Das wird wirklich anders werden.“

So muss in Baden-Württemberg auf öffentlichen Straßen gestreut und geräumt werden

Denn laut dem baden-württembergischen Straßengesetz müssen Gemeinde Straßen bei Schnee und Eisglätte nur räumen und bestreuen, „soweit dies aus polizeilichen Gründen geboten“ ist.

Laut ADAC und dem Ministerium für Verkehr fällt darunter vor allem die Räumung „gefährlicher Stellen“, zum Beispiel auf Hauptstraßen mit hohem Verkehrsaufkommen, auf wichtigen Fußgängerwegen, öffentlichen Parkplätzen, Straßen mit Steigung oder solche, auf denen Busse fahren.

Nachts müsse nach Angaben des Verkehrsclubs nur bei entsprechendem Verkehrsaufkommen, an Sonntagen erst ab 9 Uhr geräumt und gestreut werden. Für Gehwege, die an private Grundstücke grenzen, sei in der Regel der Eigentümer oder - sofern vertraglich geregelt - der Mieter verantwortlich.

Außerorts gilt laut ADAC die Schneeräum- und Streupflicht sogar nur an „besonders gefährlichen Stellen“, dazu zählen demzufolge in der Regel keine Gehwege oder kombinierte Rad- und Gehwege. Für schneefreie Fahrt auf Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen - in Tannhausen betrifft das mit der L1076 zum Beispiel die Ortsdurchfahrt - ist der Kreis zuständig.

Planen im Zweifel „Straße für Straße“

Würde der Bauhof also rein nach den gesetzlichen Anforderungen arbeiten, würden viele Straßen in Tannhausen verschneit und gegebenenfalls auch glatt bleiben.

Wie Czerwinski mitteilte, werde die Gemeinde nun ein erstes Konzept für den Winterdienstplan ausarbeiten, diesen aber dann mit dem Gemeinderat noch einmal im Detail durchgehen -„im Zweifel auch Straße für Straße“, so der Bürgermeister.

Die anwesenden Räte zeigten Verständnis für das Dilemma, in dem der Bauhof sich befindet, sowie die daraus resultierende Notwendigkeit für Kürzungen. „Dass so etwas unpopulär ist, ist klar. Aber so weiterzumachen, geht de facto nicht mehr.

Niemand darf glauben, dass wir den Standard im Winterdienst so fortführen können“, so Gemeinderat Jürgen Köpfer und auch Gerhard Goldammer sagte dazu: „Ich begrüße, dass das Thema mal angegangen wird.“

Nachtarbeit und Einsatz von Streusalz müssen auch überdacht werden

Ergänzend merkte er an, dass für einen Winterdienstplan auch der Einsatz von Streusalz und Nachtarbeitszeiten überdacht werden müssten, um Geld einzusparen.

Dem stimmte auch Rat Wolfgang Wille zu, gab allerdings zu Bedenken: „Nicht jeder Winter ist gleich, dafür ein allgemein geltendes Gutachten zu machen, sehe ich äußerst schwierig“, woraufhin Bürgermeister Czerwinski erwiderte: „Es gibt genug Grundlagen, die wir individuell auf unsere Ortschaft in einem Winterdienstplan umsetzen können. Wenn das dann auch noch durch den Rat finalisiert wird, haben wir einen passgenauen Plan.

Man wird nicht mit Harakiri vorgehen, sondern verantwortlich entscheiden. Gerhard Körner, Gemeinderat in Tannhausen

Auch Gemeinderat Gerhard Körner begrüßte dieses sensible Vorgehen und hielt es für den richtigen Weg, auf Basis der gesetzlichen Vorgaben gemeinsam einen Plan zu erarbeiten, der auf die Gegebenheiten in Tannhausen zugeschnitten ist. „Und dass es da diverse Aspekte gibt, die man berücksichtigen muss, ist selbstredend. Aber man wird nicht mit Harakiri vorgehen, sondern verantwortlich entscheiden“, ergänzte er dazu.