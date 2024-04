Für Menschen, die kein Auto haben, ist insbesondere im ländlich geprägten Virngrund manchmal gar nicht so einfach, von A nach B zu kommen. Aus diesem Grund hat sich mit dem Leader-Projekt „Mitfahrbänkle Jagstregion“ zwischen Neresheim und Crailsheim, Abtsgmünd und Stödtlen, Aalen-Waldhausen und Fichtenau in den vergangenen Jahren ein Netzwerk an sogenannten Mitfahrbänken entwickelt, das 21 Gemeinden miteinander verbindet.

Vier Bänke könnte sich das Landratsamt für Tannhausen vorstellen

Das Projekt ist im Rahmen der Leader-Förderung zwar bereits abgeschlossen, das Mitfahrnetzwerk soll aber dennoch weiter wachsen. Denn einige Gemeinden hatten im Nachgang ebenfalls Interesse bekundet, sodass die Landkreisverwaltung als Koordinator der Mitfahr-Initiative nun anbietet, weitere Bänke zu beschaffen - so auch für die Gemeinde Tannhausen.

Anja Henning, die im Landratsamt Ostalbkreis im Bereich „Nachhaltige Mobilität“ arbeitet, hat dem Tannhäuser Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung das Projekt „Mitfahrbänkle“ noch einmal im Detail erläutert und vier mögliche Standorte für die Bänke vorgeschlagen, sodass alle vier Fahrtrichtungen - Ellwangen, Mönchsroth, Fremdingen und Unterschneidheim - abgedeckt werden könnten.

Unterschneidheim hatte sich allerdings im Austausch mit dem Landratsamt zuletzt eher gegen eine Aufstellung von „Mitfahrbänken“ ausgesprochen, sodass die Leute zwar von Tannhausen aus nach Unterschneidheim mit hin-, aber nicht zurückgenommen werden könnten.

Denn wenn ich in anderen Orten an den ‚Mitfahrbänken‛ vorbeifahre, sind sie meistens leer. Gerhard Goldammer

Bei den Räten stieß die Teilnahme an dem Projekt unter anderem deshalb auch nur auf verhaltenen Zuspruch. „Für das Image einer Gemeinde ist dieses Angebot zwar nicht schlecht, trotzdem sollten wir gut überlegen, ob wir wirklich vier Bänke brauchen. Denn wenn ich in anderen Orten an den ‚Mitfahrbänken‘ vorbeifahre, sind sie meistens leer“, sagt Gerhard Goldammer in diesem Zusammenhang.

Der Rat sprach sich stattdessen für nur zwei Bänke - eine Richtung Ellwangen und eine weitere Richtung Unterschneidheim - aus. Letztere allerdings nur, wenn die Nachbargemeinde sich doch noch zur Teilnahme an dem Projekt durchringe.

Körner: „Mitfahrbänkle“ als Projekt mit Alibifunktion

Auch Gerhard Körner käme eine Bank nach Unterschneidheim nur infrage, wenn es von dort aus eine Rückverbindung eingerichtet werden würde Grundsätzlich ist er von der Idee, Tannhausen an das „Mitfahrbänkle“-Netzwerk anzuschließen, aber nicht überzeugt: „Meiner Ansicht nach hat das Projekt eine Alibifunktion als Ersatz für den schlechten ÖPNV im ländlichen Raum. Und weil der Landkreis sich den Ausbau nicht leisten kann, stellt es eben Bänke auf. Ich sehe kein Bedarf und keinen Sinn darin, ein Bänkle aufzustellen, nur weil andere das machen.“

Gemeinderätin Bettina Konle votierte ebenfalls gegen die Beschaffung von Mitfahrbänken. „In Tannhausen weiß jeder, wer wo arbeitet und wie gependelt wird. Da schreiben sich die Leute eher direkt an.“

Mit sieben Pro- und zwei Gegenstimmen sprach sich der Rat nach langer Diskussion für zwei Mitfahrbänke in Richtung Ellwangen und Unterschneidheim aus, letztere unter der Bedingung, dass die Nachbargemeinde sich dem Netzwerk ebenfalls anschließt und eine Bank Richtung Tannhausen aufstellt.