Akkordeongruppe bricht auf zu einer musikalischen Reise in den hohen Norden

In der geschmückten Turn- und Festhalle in Tannhausen hat die Akkordeongruppe Tannhausen nach vier Jahren Pause wieder zu ihrem Jahreskonzert eingeladen. Über den Abend und das Konzertprogramm berichtet der Verein in einer Pressemitteilung.

Schon beim Eintreten in die Halle wurde das Motto „Hoch im Norden“ dekorativ dargestellt: Ein Leuchtturm und zwei Wikingerschiffe versetzten das Publikum in nördliche Stimmung. Nach der Begrüßung der Vereinsvorsitzenden Stefanie Egetenmaier wurde das Mikrofon an Max Zwerger übergeben. Dieser moderierte den Abend, war aus Sicht der Vereins der ideale Steuermann für das Wikinger Schiff und nahm die Gäste auch direkt mit an Bord.

Den musikalischen Auftakt übernahm das Hauptorchester unter der Leitung von Andreas Wiedmann mit der „Kilkenny Rhapsody“ gefolgt von einem Medley von „James Last“. Als Gäste begrüßte die Akkordeongruppe den Seemannschor aus Thalmässing der dann mit Seemannsliedern das Publikum in seinen Bann zog.

Den zweiten Teil des Konzertabends eröffnete das Jugendorchester mit dem Stück „In einem alten Schloss“. Ganz nach dem Motto „Ich mach’ mir die Welt, wie sie mir gefällt“ bezauberten die Nachwuchsmusiker mit Melodien wie „Pippi Langstrumpf“, „Michel aus Lönneberga“ und „Wickie“. Abgelöst wurde dann das Jugendorchester vom Hauptorchester, das zum letzten Mal an diesem Abend auf der Bühne Platz nahm. Melodien aus dem Norden haben im Mittelpunkt des Abends gestanden und so ging es dem Stück „Highland Scenes“ weiter.

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, folgten nicht nur Klassiker wie „You raise me up“ und „Abba Gold“, ein Medley der berühmten Pop-Band aus Schweden, sondern auch ein mitreißendes Medley der Rockbank „Santiano“. Ein Ohrenschmaus war das Stück „Gabriellas Song“, das, begleitet vom Orchester, in der Originalsprache schwedisch, vorgetragen wurde. „Gabriele Egetemeyr zeigte, dass sie neben ihrem Akkordeonspiel auch gesanglich ein fantastisches Solo bieten kann, wofür Sie einen Riesenapplaus erhielt“, lobt der Verein in diesem Kontext.

Mit einem Marschmedley „Hoch im Norden“ beendete die Akkordeongruppe ihren Konzertabend. Nach einem Riesenapplaus und den Dankesworten von Stefanie Egetenmaier folgte als Zugabe ein Medley mit Seemannsliedern die zum Mitsingen einluden. Unterstützt wurde das Orchester an diesem Abend von Bianca Ziegelmaier, Thomas Müller (beide Akkordeon), Stefan Dambacher (Keyboard) und Sven Maiwald (Schlagzeug).