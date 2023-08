Rund 60 Kinder haben sich anlässlich des Ferienprogramms des Obst– und Gartenbauvereins Stödtlen–Wört über Wissenswertes rund ums Getreide informiert. Während der dreistündigen Aktion konnte die erste von vier Gruppen die Führung in der Brombachmühle beginnen, heißt es in einem Pressebericht.

Nach der Begrüßung durch Markus Rettenmeier und seiner Frau in der Brombachmühle schilderte er den kleinen Besucherinnen und Besuchern, dass er sich noch gut daran erinnert, wie er als Kind in der Mühle ausgeholfen hat. Das Getreide wird in seinem Betrieb in einer Röhre mit einem Schaufelförderband von unten nach oben transportiert. Zuerst wird es in einer großen Putzmühle gesäubert, bevor es in einer großen Schnecke zusammen mit Minealsalz gemahlen wird. Heute ist es nur noch Tierfutter. Mit den Mehlprodukten sei bereits im Jahr 1980 Schluss gewesen. Aktuell werde in der Mühle nur noch Agrarhandel betrieben. Dennoch hat den Kindern die Führung in der Brombachmühle sehr gut gefallen, wie es im Bericht weiter heißt.

Die zweite Gruppe war in der Zwischenzeit auf einer Erlebniswanderung, bei der sie alles über das Getreide gelernt haben, so zum Beispiel ein Strauß mit verschiedenen Getreidearten. Die Kinder erfuhren, dass das Getreide ursprünglich vom Gras abstammt. Verschiedene Bilder waren aufgestellt zum Säen und Ernten Früher und Heute.

Die dritte Gruppe war da schon mit Waffeln– und Popcornmachen beschäftigt, auch das Basteln nicht zu kurz. Die vierte Gruppe hatte begonnen, für ihre Vogelscheuche zwei Holzteile zusammenzuschrauben. Danach wurde Stroh angeklebt und unten ein Band hingetackert. Gleich danach ging es mit dem Bemalen los. Schon bald konnten die ersten lachenden und staunenden Gesichter bei den bunten Vogelscheuchten bewundert werden. Alle hatten schöne bunte Hüte, die noch mit Blumen verziert wurden.

Ein Quiz über das Getreide schloss das vielfältige Programm ab. Am Ende bekam jedes Kind eine Überraschung, alle konnten ihre bemalten Vogelscheuchen mit nach Hause nehmen. Die Vorsitzende Margit Münz bedankte sich bei allen 19 Helferinnen und Helfern für das gelungene Ferienprogramm.