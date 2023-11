Windsbacher Knabenchor singt in der Sankt Leonhardskirche

Die Windsbacher Knabenchor laden für Sonntag, 10. Dezember, zum Weihnachtskonzert in die Sankt Leonhardskirche in Stödtlen ein. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Das Konzert soll der krönende Abschluss der 100-Jahrfeier des Liederkranzes Stödtlen sein.

Das Festjahr begann für die Mitglieder des Liederkranzes Stödtlen bereits am 6. Januar 2023 mit dem Singen in den Pflegeheimen, danach folgte vom 12. bis 14.Mai ein Festwochenende, bei dem mit vielen Gastchören sowie Gästen aus nah und fern das 100. Vereinsjubiläum gefeiert wurde. Beim Festwochenende hatte der eigens fürs Jubiläumsjahr gegründete Projektchor seine Premiere unter der Leitung von Hannah Weber und Johanna Rathgeb. Der nächste Höhepunkt im Jubiläumsjahr war das Singen in den Ortsteilen der Gemeinde Stödtlen. Ein unvergessliches Erlebnis als es am 6. August bei nasskaltem Wetter mit einem Oldie Bus durch die Gemeinde ging und die Sänger wie Stars von den Zuhörern empfangen wurden.

Und nun freuen sich die Männer des Liederkranzes Stödtlen mit ihrer Dirigentin Roswitha Stenzenberger auf das Weihnachtskonzert des weltberühmten Windsbacher Knabenchores in der Sankt Leonhardskirche in Stödtlen.

Die 1894 in neugotischem Stil erbaute Sankt Leonhardskirche besticht durch ein einzigartiges Klangerlebnis. In den letzten Jahren haben bereits Die Don Kosaken „Serge Jaroff“, sowie die A Capella Band Viva Voce ein Konzert in der Stödtlener Pfarrkirche gegeben.

Kartenvorverkauf zu 23 Euro ist bei der VR-Bank im Südlichen Franken, in den Geschäftsstellen Dinkelsbühl und Stödtlen, oder unter Telefon 07964/2565 oder Mail an [email protected].