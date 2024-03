Die Gemeinde Stödtlen will in der Gemeinde engagierten Bauinteressenten bei der Bauplatzvergabe der ohnehin schon raren Plätze entgegenkommen. Das heißt, dass Bewerber, die in Vereinen oder zum Beispiel der Feuerwehr oder anderen Hilfsorganisationen engagiert sind, Pluspunkte bei der Bewerbung um einen Bauplatz erhalten. Das Gleiche gilt für Familien mit Kindern oder Ortsansässige, die schon länger in Stödtlen wohnen.

Die Gemeinde Stödtlen besitzt aktuell noch drei Bauplätze die veräußert werden können.

Dafür liegen bereits mehrere Anfragen von Interessenten für zwei Plätze vor. Seither wurden die Bauplätze im sogenannten Windhundverfahren vergeben (Wer zuerst kommt, mahlt zuerst), was heißt, dass die Personen, die den Bauplatz zuerst reserviert haben den Zuschlag erhalten. Das soll jetzt anders und sozialer werden, das Ehrenamt und Familien sollen in den Vordergrund gestellt werden.

In der Praxis soll die Vergabe von Bauplätzen wie folgt aussehen: Die Gemeindeverwaltung schreibt die vorhandenen Bauplätze bei vorhandenem Interesse oder in regelmäßigem Abstand (zum Beispiel jedes Quartal oder halbjährlich) öffentlich aus. Die Interessenten haben dann die Möglichkeit sich anhand eines Online-Formulars bis zu einer definierten Frist zu bewerben. Es können bis zu drei Bauplätze angegeben und priorisiert werden. Über das Online-Formular werden die notwendigen Angaben abgefragt. Nach Bewerbungsfristende werden die Bewerbungen durch die Verwaltung anhand der Angaben und der sozialen Kriterien bewertet. Der Gemeinderat vergibt die Bauplätze entsprechend der ermittelten Punktzahlen. Die Bauplatzvergaberichtlinien der Gemeinde Stödtlen dienen dazu, dauerhafte, langfristige und nachhaltige Sesshaftigkeit in der Gemeinde zu ermöglichen, weil diese die soziale Integration und den Zusammenhalt in der örtlichen Gemeinschaft maßgeblich stärkt. Ziel dieser Kriterien ist es, die langjährig gewachsenen, intakten, sozial sowie demographisch ausgewogenen Bevölkerungsstrukturen sowie die damit verbundene gemeindliche und kulturelle Identität, Lebendigkeit und Eigenart zu erhalten.

Zur Feststellung der Punktezahl seien hier nur ein paar wenige Beispiele angerissen: Verheiratet oder eingetragene Lebenspartnerschaft = fünf Punkte; Anzahl der Kinder, je nach Anzahl = maximal 25 Punkte; Zeitdauer des Hauptwohnsitzes in der Gemeinde = maximal 50 Punkte; Sitz oder die Betriebsstätte, des Unternehmens in der Gemeinde = maximal 50 Punkte; ehrenamtliches Engagement im sportlichen, kulturellen, sozialen oder karitativen Bereich mit vorgelegtem Nachweis = maximal 50 Punkte. Der Onlinefragebogen wird seitens der Verwaltung genauestens ausgewertet und die Punktzahl festgestellt. Sollte bei zwei Bewerbern die gleiche Punktezahl zusammenkommen, entscheidet das Los.

Gemeinderat Karl Nefzger fand die Punktevergabe zwar gut, brachte aber seine Bedenken ins Spiel und er befürchtete dass damit die Bürokratie weiter aufgebaut würde und das gelte es zu vermeiden. Bürgermeister Jan-Erik Bauer widersprach dem, denn die Punktezahl auf den Online-Bögen sei schnell festgestellt und mit dem Punktesystem könne eine soziale Bauplatzvergabe erreicht werden. Ein bürokratisches „Monstersystem“ sah er nicht. Gemeinderat Lorenz Gschwinder fand die Ausarbeitung und das Punktesystem gut, auch wenn in der Praxis das ein oder andere Mal nachgeschärft werden müsse. Aber das gelte es abzuwarten. Der gleichen Meinung war Gemeinderat Michael Benninger, der aber befürchtete, dass es bei der Bauplatzvergabe trotz aller sozialen Gesichtspunkte unter den Interessenten Streitigkeiten geben könne. „Was passiert, wenn das soziale Engagement eines Bauherren nach der Bauplatzvergabe nachlässt“, fragte er. Gemeinderat Lukas Feil sagte: „Es wird immer so sein, dass es Kritiker geben wird. Aber das System muss leben und das ist mit diesem neuen Tool gegeben. Bürgermeister Bauer sagte zu, dass die Vergabepunkte auf jeden Fall streng beobachtet werden sollen und gegebenenfalls nachjustiert wird. Der Gemeinderat brachte bei zwei Enthaltungen das vorgelegte Vergabe- beziehungsweise Punktesystem auf den Weg.