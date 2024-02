Vierte Stödtlener Leistungsschau wird größer wie je zuvor

Die vierte Stödtlener Leistungsschau steht in den Startlöchern und das siebenköpfige Orga-Team um Sprecher Andreas Geiß freut sich riesig auf den Sonntag, 14. April, wo die Leistungsschau zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet ist.

34 Firmen in 13 Hallen

Die Organisation ist bis auf ein paar Kleinigkeiten in trockenen Tüchern und die Besucher dürfen sich auf 34 Firmen freuen, die in 13 Hallen und Bereichen im Stödtlener Industriegebiet Lachfeld ihre Innovationskraft und Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Dass dabei meist der Chef für die Beratung präsent ist und auch eingekauft werden kann, ist selbstverständlich.

Und Bürgermeister Jan-Erik Bauer freut sich, dass diese Ausstellung um ein Jahr auf das Jahr 2024 verschoben werden konnte, um sie in die 1000-Jahr-Feier der Gemeinde Stödtlen mit einzubinden. Sie wird so groß wie nie zu vor, die vierte Leistungsschau in Stödtlen und darauf sind die Macher um Sprecher Andreas Geiß ganz besonders stolz.

Stolz auch darauf, dass sich fast alle Stödtlener Firmen präsentieren und stolz auch darauf, dass dieser Sonntag ein richtiges Familienevent werden soll, denn für Klein und Groß ist einiges geboten.

Und egal, ob man ein Häusle bauen oder das vorhandene sanieren will, in Stödtlen wird man fündig und wird meist vom Chef persönlich beraten, das hat schon was.

Darauf können sich Besucher unter anderem freuen

Das Angebot ist riesig und so findet man auf der Leistungsschau, um es nur kurz zu umreißen, vom Blutzuckertest beim Malteser Hilfsdienst über neue Küchen und Bäder, bis hin zu Malerarbeiten, Innenausbau, E-Bikes, Reinigungsgeräten, neuen wärmedämmenden Fenstern, Versicherungsfragen oder Gebraucht- oder Neuwagen alles, was das Herz begehrt.

Die Anzahl der vielen ausstellenden Firmen aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen, aber eins muss gesagt werden: Die Bandbreite ist riesengroß und in Stödtlen findet wohl jeder das, wonach er schon lange gesucht hat.

Solange sich die Erwachsenen alles rund ums Haus anschauen, darf es den Kleinen natürlich nicht langweilig werden und deshalb wird auch ein buntes Kinderunterhaltungsprogramm angeboten, das vom Kinderschminken über eine Hüpfburg bis hin zu einem Streichelzoo reicht.

Auch kulinarisch ist einiges geboten

Die Leistungsschau bietet also eine Vielfalt, bei der keiner zu kurz kommt. Da man vom vielen Schauen auch hungrig wird, dagegen sorgen die Feuerwehr im Feuerwehrmagazin und das Zelt bei der Firma Moßhammer (verantwortlich in bewährter Manier Feuerwehr, Musik- und Sportverein) mit ausgesuchten Speisen.

Der Liederkranz und die Kleintierzüchter bieten zudem Leckeres von der Grillstelle und wer Süßes mag, der ist bei den Kuchen in der Halle 6 bei Markus Bold bestens aufgehoben.

Das wichtigste zur Eröffnung

Eröffnet wird die Leistungsschau um 9.50 Uhr mit einem Salut der Böllergruppe des Schützenvereins, die Virngrundmusikanten stimmen musikalisch auf die Leistungsschau ein und Andreas Geiß als Sprecher des Orga-Teams begrüßt die Gäste in der Halle zwei bei der Firma Bux.

Ihm folgt Stödtlens Bürgermeister und Schirmherr Jan-Erik Bauer, der sich über diese größte Leistungsschau in Stödtlen freut. Der Chef des Landkreises, Landrat Joachim Bläse, schließt sich den Grußworten an, ebenso wie die Landtags- und Bundestagsabgeordneten sowie Harry Pflanz als Unternehmensvertreter. Die Leistungsschau ist eröffnet und der Musikverein Virngrundmusikanten begleitet die vielen Besucher mit flotten Weisen beim Rundgang.

Mindestens 5000 Besucher werden erwartet

In den vergangenen Jahren haben immer rund 5000 Besucher dieses Angebot wahrgenommen. Dieses Jahr wird mindestens mit genauso viel Besuchern gerechnet. Dafür braucht es genügend Parkplätze, die ausgeschildert zur Verfügung stehen.

Auch das Programm rund um die Leistungsschau kann sich sehen lassen und so gibt es vom Schützenverein einen Laserschießstand, man kann Fahrräder Probefahren, es gibt ein Glücksrad der VR-Bank, Kinderschminken, einen heißen Draht bei der Feuerwehr, eine Hüpfburg, Schafe und Alpakas zum Streicheln, eine Vogelvoliere oder einen Kinder-Minibagger.

Wer sich vorher informieren möchte, kann dies auf der Internetseite der Gemeinde www.1000jahrestoedtlen.de tun.