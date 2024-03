Sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt des Jahres 2024 wird, so die Planung, die Gemeinde Stödtlen mit einem deutlichen Minus abschließen. „Aber im Jahr 2020 konnten Überschüsse in Höhe von rund 900.000 Euro erzielt werden, so dass dieses Minus durch Rücklagen abgedeckt werden kann“, so Bürgermeister Jan-Erik Bauer bei der Vorberatung des Haushaltes für das laufende Jahr 2024.

Pro-Kopf-Verschuldung steigt

Trotzdem wird es durch die vielen angestoßenen Projekte nötig sein, einen Kredit in Höhe von einer Millionen Euro aufzunehmen, was die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31. Dezember 2024 von 634 Euro auf dann 1116 Euro steigen lässt.

Alle Angaben ohne Gewähr. (Foto: Larissa Hamann )

„Wir sind in den vergangenen Jahren mit unserem Haushalt verwöhnt worden und haben - Gott sei Dank - Rücklagen gebildet. Das kommt uns jetzt zugute“, so Bauer. Klar sei, dass durch die guten Vorjahre jetzt in 2024 auch die Kreis- und andere Umlagen nach oben gegangen seien. Aber das haben wir gewusst, so der Rathauschef, der dann sehr detailliert die geplanten Zahlen des Haushalts vorstellte.

Demnach schließt der Ergebnishaushalt mit einem minus von 829.697 Euro ab (ordentliche Erträge von rund 4,98 Millionen Euro, ordentliche Aufwendungen rund 5,81 Millionen Euro), der Finanzhaushalt ebenfalls mit einem minus in Höhe von minus 695.661 Euro (Einzahlungen von rund 4,48 Millionen Euro, Auszahlungen von rund 4,97 Millionen Euro).

Rücklagen federn den Fehlbetrag im Ergebnishaushalt ab

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionen beträgt rund minus 1,59 Millionen Euro. Der Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes wird durch Rücklagen aus den Vorjahren ausgeglichen (Überschuss 2020 in Höhe von 900.000 Euro).

Der Zahlungsmittelbedarf des Finanzhaushaltes in Höhe von minus 695.661 Euro wird durch die vorhandene Liquidität (Kontoguthaben) finanziert. Zudem sind Kreditaufnahmen in Höhe von einer Millionen Euro geplant. Damit steigt die Pro-Kopf-Verschuldung von 634 Euro auf 1116 Euro.

Durch die vielen angestoßenen Projekte sind größere Investitionen in der Gemeinde unumgänglich. Bürgermeister Jan-Erik Bauer zum ausgewiesenen Defizit des Haushaltes.

Dieses wiederum mache eine Kreditaufnahme in Höhe von einer Million Euro notwendig. Es sei klar, so Bauer, dass Schulden immer unpopulär seien, aber alles was wir investieren ist kein Luxus sondern es handelt sich um Pflichtaufgaben. Machen wir das nicht, bedeutet dies Stillstand, so Bauer, der daran anschließend die größeren geplanten Investitionen vorstellte.

Das sind die größten Investitionen

Es sind dies die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges, das 2024 geliefert wird (475.000 Euro, Zuweisung vom Land 96.000 Euro), die Ganztagesbetreuung an der Grundschule Stödtlen (95.400 Euro, erhoffte Zuweisung 28.620 Euro), die Erweiterung Kindergarten um eine Krippengruppe (vorgesehene Planungskosten 262.000 Euro), Breitbandausbau 550.000 Euro, geplante Förderung 495.000 Euro), die Kläranlage Gaxhardt, Druckleitung und Pumpwerk in Stödtlen (1,13 Millionen Euro, Abschlusszahlung Zuschuss 227.744 Euro); Entwässerung Gewerbegebiet Lachfeld, zweiter Bauabschnitt (630.000 Euro), Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße Weiler an der Eck/L1070 (225.000 Euro, erwarteter Zuschuss aus Ausgleichstock 60.000 Euro).

Bürgermeister Jan-Erik Bauer prognostizierte für die Jahre 2025 bis 2027 bessere Zahlen und fügte hinzu, dass in den kommenden Jahren in Stödtlen weiterhin intensiv in die Infrastruktur investiert werde. Besonders habe man Pflichtaufgaben wie die Kinderbetreuung, die Abwasserbeseitigung, den Brand- und Katastrophenschutz und den Erhalt der Straßen im Visier.

Zudem bestimmten Vorgaben wie die Förderung des Breitbandausbaus, wie dort Maßnahmen umgesetzt werden können. Und Bauer war es wichtig zu sagen: „Trotz der nicht unerheblichen Kreditaufnahme zur Finanzierung der genannten Vorhaben, steht die Gemeinde Stödtlen grundsätzlich auf finanziell soliden Beinen.

Die bestehenden und dazukommenden Tilgungen können weiterhin aus dem Zahlungsüberschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit bedient werden und in den Jahren 2025 bis 2027 der mittelfristigen Finanzplanung sind jeweils wieder Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis geplant.