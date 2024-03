Das große Jubiläumswochenende 1000 Jahre Stödtlen von Freitag, 14., bis Sonntag, 16. Juni, ist so gut wie in trockenen Tüchern. Der Festausschuss hat am Donnerstagabend im Bürgersaal des Rathauses getagt und daran anschließend alle teilnehmenden Gruppierungen über die Vorbereitungen informiert. Klar ist schon heute, und das konnte man bei allen merken, dass dieses Festwochenende mit dem Titel „Spectaculum Stedilinum“ zu etwas ganz Besonderem und damit in die Geschichte von Stödtlen eingehen soll.

Und bis so ein Fest auf die Beine gestellt werden kann, dazu braucht es schon einer ganzen Menge an Vorarbeit und Organisation. Aber der Festausschuss mit Schirmherr Bürgermeister Jan-Erik Bauer sieht der Sache gelassen entgegen.

Die wesentlichen Dinge sind auf den Weg gebracht und so galt es in der voraussichtlichen letzten Festausschusssitzung nur noch an der Feinarbeit zu feilen.

Feinschliff bei Themen von Sicherheit bis Parken

Bauer war es auch, der die Einzelheiten noch einmal aufs Tapet brachte, angefangen vom Sicherheitsdienst über den Zug am Freitagabend von der Wildenbergkapelle zum Festplatz samt Fahneneinmarsch (dort, wo immer das Zelt des Leonhardfestes steht) bis hin zu sicherheitsrelevanten Fragen wie Fluchtausgänge, die Organisation von Parkplätzen, Erste-Hilfe-Dienste, den Aufbau von Bühne und den historischen Ständen, oder die Diskussion über Pfand oder Nichtpfand für Gläser und Krüge (es wird übrigens darauf verzichtet).

Ohne diesen unglaublichen Zusammenhalt und dieses Engagement könnten wir so ein großes Fest gar nicht stemmen. Jan-Erik Bauer, Bürgermeister in Stödtlen

Bürgermeister Jan-Erik Bauer war es wichtig, sich schon heute bei all den Helferinnen und Helfern zu bedanken, und er hob neben vielen anderen besonders Hauptamtsleiterin Helen Reeb hervor, welche einen großen Teil der Organisation innehat. „Ohne diesen unglaublichen Zusammenhalt und dieses Engagement könnten wir so ein großes Fest gar nicht stemmen“, zeigte er sich dankbar.

Und dass die Stödtlener eine wahnsinnige Lust auf dieses Fest haben, das sah man schon am Donnerstagabend im Bürgersaal des Rathauses. Da gab’s schon viele Rückmeldungen und Angebote zur Hilfe bei den verschiedensten Aktivitäten wie zum Beispiel den Aufbau der Pferdeboxen für die angekündigte Reiterei, den Bühnenaufbau, den Aufbau der Überdachung, die Versorgung des Festgeländes mit Wasser/Abwasser und Strom bis hin zur Müllentsorgung.

Zeitreise ins Mittelalter auf 6000 Quadratmetern

Gabriel Fuchs stellte die bisherigen Planungen und den zeitlichen Ablauf vor und beantwortete Fragen aus den Gruppierungen. Insgesamt umfasst das Festgelände rund 6000 Quadratmeter und dieses soll ein mittelalterliches Flair ausstrahlen. Daniel Feil, der für den Auf- und Abbau verantwortlich ist, stellte fest, dass alles bis auf ein paar kleine Modifizierungen stehen würde.

„Die Versorgung mit Wasser/Abwasser sowie Strom soll bis spätestens eine Woche vor Festbeginn abgeschlossen sein, damit die Gruppierungen auf dem Festgelände einziehen können“, sagte er.

Das Festwochenende vom 14. bis 16. Juni soll also ein Fest der Superlative werden, in das die Stödtlener viel Herzblut stecken. Und dabei gibt es viele Dinge, die man im ersten Moment gar nicht sieht, wie zum Beispiel die Anfertigung aller historischer Gewänder und nicht zuletzt die innovativen Ideen, welche das Jubiläumswochenende zu etwas ganz Besonderem machen sollen.

Kreativität reicht bis zu den Snacks

Und dass diese Ideen auch beim Essen nicht ausgegangen sind, sieht man an Speisen wie „Rauchschmaus“, „Heldenleckerbissen“, „Knusprige Ritterstängel“, „Minnesänger Mahlzeit“ oder den Druidenknödeln“. Die passenden Getränke wie das „Wikingerbräu“, „Lebenselixier“ runden das historische Wochenende ab.