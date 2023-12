Vor einigen Tagen hat die parlamentarische Staatssekretärin Franziska Brantner den Stödtlener Rechenzentrumsbetreiber JH-Computers besucht. Zusammen mit Bürgermeister Jan-Erik Bauer und seinem Unterschneidheimer Amtskollegen Johannes Joas hat sich Brantner von JH-Computers-Gründer Julian Hauber das Rechenzentrum zeigen lassen. Das Stödtlener Unternehmen erhoffte sich von dem Besuch, auf Bundesebene das Bewusstsein für energieeffiziente Rechenzentrumsbetreiber zu schärfen und die Bedeutung nachhaltiger Technologien für die digitale Zukunft zu betonen.

In einem einführenden Vortrag hat Hauber der parlamentarischen Staatssekretärin Einblick in den Energiehaushalt seines Unternehmens gegeben und wie dieser sich von anderen deutschen Rechenzentren grundlegend unterscheide. Denn nach eigenen Angaben sei JH-Computers das erste Rechenzentrum, das einen großen Teil der Abwärme, die beim Betrieb der Server entsteht, auskoppeln und via eines Fernwärmenetzes den Stödtlener Bürgern zur Verfügung stellen kann.

Außer einer Besichtigung des Serverraums, bei der Hauber der Staatssekretärin die technischen Abläufe genau erläuterte, positionierte sich der Geschäftsführer in einem Vortrag unter anderem zu energiepolitischen Fragen. Darin führte er unter anderem aus, wie energieintensive Unternehmen wie ein Rechenzentrum sogar zur Verbesserung der Klimabilanz einer Kommune beitragen können. Denn JH-Computers hat zusammen mit der Gemeinde Stödtlen ein Fernwärmenetz aufgebaut, mit dem die Abwärme, die das Rechenzentrum sonst an die Umgebungsluft abgegeben würde, zum Heizen verwertet werden kann.