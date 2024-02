Im mittelalterlichen Gewand und in Ketten gelegt, wurde es für Jan-Erik Bauer am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr ernst: Zum ersten Mal in seiner noch kurzen Amtszeit haben die Stödtlener Sandhasen ihn zusammen mit dem Freizeitclub Stödtlen 1973 dem hohen Sandhasen-Gericht vorgeführt.

Widerworte, ob er nicht wieder zurück ins Büro dürfe, ließen die Hasen nicht gelten. In Anwesenheit vieler Schaulustiger musste er sich im Anschluss für seine Taten vor dem närrischen Gericht sowie vor dem diesjährigen Prinzenpaar Alina I. und Mirko I. im Bürgersaal des Rathauses verantworten. Damit er nicht fliehen konnte, sperrten ihn die Narren in einen hölzernen Laufstall.

Und wie es sich - ganz dem Motto 1000 Jahre Stödtlen entsprechend - für ein mittelalterliches Spektakel geziemt, durften natürlich auch Musik und Tanz nicht fehlen, in diesem Fall übernahmen das die Garden des Freizeitclubs und die Molgebach Gugga.

Mit diesem Akt der Machtübernahme haben also nun auch die Sandhasen, der Freizeitclub und das Prinzenpaar die närrische Herrschaft übernommen und Bauer zumindest bis Aschermittwoch seines Amtes enthoben. In diesem Sinne: Ein dreifach kräftiges „Sandhasen - Hopp, hopp!“