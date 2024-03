„So plant man eigentlich nicht“, hat Bürgermeister Jan-Erik Bauer bei der jüngsten Gemeinderatssitzung gesagt. Und er meinte damit den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Dafür ist in Stödtlen ein Erweiterungsbau notwendig. Dieser gelte ab dem Schuljahr 2026/2027 erstmals für die erste Klasse.

Schuld an dieser Planungsmisere ist nicht die Gemeinde Stödtlen, sondern die Vorgaben, die erst am 31. Januar in einer Informationsveranstaltung des Kultusministeriums bekannt geworden waren. Für Stödtlen bedeutet dies, dass bis zum 15. März ein Antrag auf Förderung eines Erweiterungsbaus an der Schule gestellt werden muss, um überhaupt in eine solche zu kommen. Und das, obwohl das Ministerium selbst noch nicht weiß, ab wann die Vorschrift veröffentlicht wird. Trotzdem hält es am Antragstermin vom 15. März fest.

So plant man eigentlich nicht. Bürgermeister Jan-Erik Bauer

Kopfschütteln also bei Bürgermeister Jan-Erik Bauer und den Mitgliedern des Gemeinderats. Um einen Antrag auf Förderung zu stellen muss erst einmal eine Planung vorliegen und die soll und muss jetzt vor Antragstellung aus dem Boden gestampft werden. Ein fast unmögliches Unterfangen, das mit den Worten des Bürgermeisters „So plant man eigentlich nicht“ den Nagel auf den Kopf trifft.

Kein Erweiterungsbau ohne finanzielle Zuschüsse

Aber, und das war allen im Gemeinderat klar: Es gibt keinen Erweiterungsbau ohne finanzielle Zuschüsse. Deshalb wurden in der Kürze der Zeit Architekten angefragt, welche die Räumlichkeiten in der Schule begutachteten. Dazu sei gesagt, dass die Gemeinde Stödtlen bereits eine Schulkindbetreuung in der Form der verlässlichen Grundschule betreibt.

Das bedeutet, dass die Kinder von 7 bis 14 Uhr betreut werden, sofern kein Unterricht stattfindet. Aktuell werden bis zu 28 Kinder gleichzeitig betreut. Die Betreuung findet in einem ehemaligen Klassenraum (Schulküche) im Keller der Grundschule statt.

Räume entsprechen in vielerlei Hinsicht nicht mehr den Anforderungen des Schulalltags

Diese Räumlichkeiten aber genügen schon jetzt nicht mehr den Anforderungen von Brandschutz, Arbeitsschutz und Hygiene. Zudem kommt der Raum auch kapazitiv an seine Grenzen, so dass bereits in den Werk- und Kunstraum ausgewichen werden muss.

Von Hauptamtsleiterin Helen Reeb wurde eine vom Gemeinderat mehrfach gelobte Umfrage erstellt, aus der klar hervorgeht, dass sich von den rund 80 befragten Erziehungsberechtigten rund 90 Prozent für eine Betreuung ausgesprochen haben.

Ebenso habe sich klar herauskristallisiert, dass insbesondere die Betreuungszeit von 7 bis 15 Uhr gefragt ist. Dies bedeutet, dass man in Stödtlen neben dem Rechtsanspruch und den Wünschen der Erziehungsberechtigten um einen Erweiterungsbau samt dem dazugehörigen Betreuungspersonal nicht herumkommt.

Unabhängig vom bevorstehenden Rechtsanspruch, wären kurz- bis mittelfristig Baumaßnahmen notwendig geworden. Für die die Weiterführung und Ausweitung der Betreuung insbesondere für ein regelmäßig warmes Essensangebot müssen neue Räume geschaffen werden. Diese Umsetzung ist jedoch wieder von Fördermitteln abhängig, wobei man wieder bei der unausgegorenen Planung des Kultusministeriums angelangt ist.

Trotz aller planerischen Engpässe will die Gemeinde Stödtlen fristgerecht den Antrag auf die Förderung des Projekts stellen, denn, so Bauer, hier geht es um das Windhundprinzip, soll heißen, wer der Schnellste ist, wird auch Fördermittel erhalten.