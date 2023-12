Kein dicker Schinken mit seitenlangen wissenschaftshistorischen Abhandlungen aus 1000 Jahren Geschichte, sondern eine Sammlung von Besonderheiten: So eine Chronik hatte sich Bürgermeister a.D. Ralf Leinberger für das große Jubiläum der Gemeinde gewünscht - und letzten Endes mit viel Unterstützung durch Historiker und Mediengestalter auch zusammengestellt.

„Mir lag vor allem am Herzen, dass dieses Buch für alle Bürger von jung bis alt geeignet ist“, sagte Ralf Leinberger bei der Vorstellung des Buches am Donnerstagabend.

Einen Anspruch auf Vollständigkeit erfülle die Chronik daher nicht, „dafür gibt es aber ganz tolle und bemerkenswerte Geschichten, die so nur in Stödtlen passiert sind oder für die Gemeinde typisch sind“, so Leinberger.

Mehr als ein Jahr hat der ehemalige Bürgermeister an der Chronik gearbeitet. Aus zwei historischen „Schatzkammern“ hat er sich dafür Geschichten aus der Stödtlener Geschichte zusammengesucht.

Schwierige Recherche trotz großem Schatz an Zeitzeugnissen

Zum einen aus einem großen Bildfundus seines Amtsvorgängers Albert Munz, zum anderen aus dem Gemeindearchiv - die Recherche in letzterem stellte allerdings zu Beginn eine große Herausforderung dar: „Es gibt im Rathaus zwar ein Archiv, das auch einige Jahrhunderte zurückreicht, aber da hat bisher niemals jemand reingeschaut. Ich hatte gehofft, da zur Unterstützung jemanden zu finden, der sich dem Archiv mal annimmt, das ist aber letztlich nicht gelungen. Das bleibt wohl noch eine Aufgabe für die Zukunft.“

Hervorgegangen aus der monatelangen, intensiven Recherchearbeit sind einige spannende Geschichten, beispielsweise über ein vergessenes Bergwerk in Dambach - „fast ein kleiner Wildwest-Roman, der sich da abgespielt hat“, wie Leinberger ankündigte -, eine Episode aus der Gemeindereform der 1970er, die erzählt, warum Stödtlen beinahe zufällig eigenständig geblieben ist, oder warum die evangelische Kirchengemeinde bayerische Mitglieder hat.

Auch die Zeit des Nationalsozialismus ist nicht ausgespart

Fehlen durfte aus Sicht Leinbergers auch die Geschichte des Sankt Leonhardsfestes oder die des Dambacher Schlosses nicht, aber auch dunklere Zeiten wie des Nationalsozialismus hat der 59-Jährige bewusst nicht ausgeklammert.

Leinberger sei es dabei wichtig gewesen, die Geschichten vor allem über Bilder zu erzählen. „Umso öfter man sich solche Bilder anschaut, umso mehr versteht man vielleicht auch von der Vergangenheit. Wenn man sich zum Beispiel die Schulklassen von 1910 anschaut, wie ernst die Schüler alle schauen, und diese Bilder mit heutigen Klassenfotos vergleicht, merkt man noch einmal mehr, dass die Leute damals in einer völlig anderen Welt gelebt haben.“

Auch möchte er darüber die Geschichte den jüngeren Stödtlenerinnen und Stödtlenern zugänglicher machen. „Am meisten würde ich mich darüber freuen, wenn auch Kinder das Buch in die Hand nehmen, durchblättern, ein bisschen darin lesen und aus den Bildern etwas mitnehmen“, sagte Leinberger in diesem Zusammenhang.

Eine Chronik in der Chronik: Häusernamen von drei Ortsteilen sind enthalten

Von der Vorstellung einer Chronik im klassischen Sinne wollten sich die Mitwirkenden des Buches aber zumindest in einem Kapitel dann doch ganz trennen: Denn zusammen mit Hans Mayer und Eberhard Wallenstätter hat Leinberger alle Häusernamen der Ortsteile Stödtlen, Birkenzell und Niederroden aufgeschrieben. „Viele sind ja heutzutage auch noch in Gebrauch, aber wer weiß, ob sie sonst nicht doch irgendwann in Vergessenheit geraten“, erklärt er dazu.

Chronik geht Überlieferungsfehlern auf die Spur

Auch sei die Chronik eine gute Gelegenheit gewesen, falsch Überliefertes ins richtige Licht zu rücken. Als Beispiel erinnerte Leinberger an Debatten in der kommunalen Bildungspolitik: „Zum Beispiel hat man in der Gemeindereform in den 1970er-Jahren viel darüber diskutiert, in welchen Gemeinden welche Kinder zur Schule gehen.

In der Recherche habe ich dann aber gelernt, dass das Thema schon damals eigentlich nicht mehr neu war. Denn Streit über den Schulbesuch gibt schon, seit es Schulen gibt. Die Geschichte hat also einen langen Atem und auch wir tragen vieles von früher immer noch in uns und mit uns.“

Unterstützt wurde Ralf Leinberger bei diesen Faktenchecks durch Andreas Gut, Leiter des Ellwanger Alamannenmuseums „Das war wirklich toll, jemanden in seiner Nähe zu wissen, der mich bei Fragen, vor allem zur Zeit der Alamannen, kompetent aufklären konnte“, dankte Leinberger dem Historiker im Zuge der Buchpräsentation.

Ein Buch, dass Leser auf eine Reise von der Vergangenheit bis in die Gegenwart mitnimmt

Ergänzt werden die kurzen Ausflüge in die Gemeindegeschichte durch Ansichten aus der Gegenwart - Luftbilder, Naturaufnahmen und auch Bilder aus dem Jubiläumskalender „Colours - Die Farben von Stödtlen“, aber auch durch kleine Berichte über wichtige Stödtlener Vereine und Betriebe wie zum Beispiel den Pfauengarten in Gaxhardt.

Rund 400 Exemplare hat die Gemeinde in einer ersten Auflage drucken lassen, finanziert wurde das Projekt vor allem über Sponsoren, zu denen zahlreiche Stödtlener Einrichtungen und Gewerbetreibende zählen.