Faschings-Endspurt in Stödtlen: 19 Gruppen begeistern beim Umzug

Ausgelassen war die Stimmung am Dienstagmittag auch beim Umzug in Stödtlen, wo sich um 13 Uhr zahlreiche Schaulustige in der Hauptstraße und der Birkenzeller Straße versammelt hatten.

Diese Gruppen waren mit dabei

Angeführt von den Molgebach Gugga zogen 19 Gruppen, manche zu Fuß, andere auf großen Wagen, durch die Gemeinde. Ganz vorne mit dabei war selbstverständlich auch der Freizeitclub Stödtlen mit seinem diesjährigen Prinzenpaar Alina I. und Mirco I. sowie die Kinder-, Jugend-, Funken- und Prinzengarden. Das Publikum begrüßte sie mit einem dreifachen „Sandhasa - Hopp Hopp.“

Ebenfalls beim Faschingsumzug mitgelaufen war die Gruppe Kinderturnen Stödtlen unter dem Motto „die Länder der Welt“, die Kräuterhexen der Narrenbande Stödtlen, der FKK und die AHS mit dem Motto „1000 Jahre Stödtlen“, die Maibaumhexen aus Gaxhardt sowie die Grenzwallteufel.

Aus der Umgebung angereist waren die Unterschneidheimer Bendl-Naren, der Freizeitclub Ellenberg, die Wörter Zipfelklatscher, die Bösa Böck Wört sowie die Riffinger Hidde aus Unterriffingen.