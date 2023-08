In der Gemeinde Stödtlen wird Jan–Erik Bauer bald das Zepter übernehmen, hat dieser sich doch im Bürgemeisterwahkampf gegen Franziska Mattmann durchgesetzt. Bauer dürfte etwa vier Jahre alt gewesen sein, als sein Vorgänger, Ralf Leinberger, das Bürgermeisteramt übernommen hatte. Am 22. Januar 1998 war das, im November 1997 hatte er die Wahl gewonnen. Nun geht die Ära Leinberger zu Ende, nach fast 26 Jahren. Leinberger ist mit sich und der Gemeinde im Reinen, denkt mit seinen 59 Jahren aber gar nicht an Rente, wird nur noch einmal die Sparte wechseln. Ab dem Herbst wird er bei der Landesgartenschau anheuern, als Sachbearbeiter zunächst 20 Stunden in der Woche tätig sein — weil er das möchte.

Leinberger grinst, wenn er über die fast abgelaufene, lange Amtszeit als Rathauschef nachdenkt. Dass es schließlich über drei Legislaturperioden andauern würde, darüber hatte er sich damals keine Gedanken gemacht. „Es gab keinen Plan, aber auch das ist ja ein Plan“, sagt Leinberger. Nach dem Studium war er zunächst Hauptamtsleiter in Eriskirch am Bodensee, dann bekam er aber die Möglichkeit, wieder in die Heimat zurückzukommen, Leinberger ist in Königsbronn aufgewachsen. „Das hatte ich mir gut überlegt, denn normalerweise geht kein Mensch mehr vom Bodensee weg“, sagt er lachend. Er hatte ein Jobangebot von der Gemeinde Steinheim, in unmittelbarer Nähe zu Königsbronn, „und ich bin sehr heimatverbunden.“ Mit 25 also ging es zurück, auch in Steinheim startete er als Hauptamtsleiter. Von Steinheim war er begeistert, eine moderne Gemeinde, modernes Rathaus, „vielleicht war es letztlich zu gut“, erinnert er sich. Das einzige, was damals für ihn nicht gepasst hatte, war die Stellenobergrenzenordnung, er war in A12 und hätte noch Jahre warten müssen, bis er in A13 aufgestiegen wäre. Irgendwann einmal aber Bürgermeister zu werden, schlummerte in ihm, in Gerstetten zuvor war er gescheitert, wurde Zweiter von „insgesamt sechs ordentlichen Kandidaten“. Es vergingen die Jahre, bis ihn Rainer Knecht, ehemaliger Studienkollege von ihm und langjähriger Bürgermeister von Ellenberg, anrief und ihm mitteilte, dass in Stödtlen ein neuer Bürgermeister gesucht würde. Nachdem er sich gemeinsam mit seiner Frau die Gemeinde angeschaut hatte, sagte er sich: „Ja, das könnte es sein.“ Und schließlich wurde es Stödtlen.

Schon in den Vorgesprächen, in denen bereits deutlich wurde, dass Leinberger wohl gute Karten bei der Wahl habe, wurde klar, dass eines der ersten Projekte ein neues Rathaus werden müsse. „Das alte war wirklich eine totale Bruchbude. Ein Rathaus zu bauen, ist natürlich für jeden Bürgermeister auch toll. Da muss man aber auch stets drum kämpfen und hat diesen Erfolg dann eher gegen Ende seiner Amtszeit“, so Leinberger. Nach dem Rathaus kam dann noch der Bauhof und das Feuerwehrgerätehaus. Leinbergers Vorgänger Albert Munz, „der wohl beliebteste Bürgermeister aller Zeiten“, wie Leinberger anführt (bei einer Wahl hatte Munz einmal 100 Prozent der Stimmen bekommen, weiß Leinberger), habe kein Geld für das Rathaus ausgegeben. Für Leinberger war es ein Kulturschock, als er aus dem modernen Steinheimer Rathaus nach Stödtlen kam. Nachdem er sich am ersten Tag in den Bürostuhl fallenließ, fiel die Rückenlehne ab. Das sei schon seit Jahren so, sagten ihm die Mitarbeiter damals. „Da sind schon zwei Welten aufeinandergeprallt“, erinnert er sich schmunzelnd. Als Revoluzzer habe er sich damals nicht gesehen, vielmehr wollte er es im Sinne von Munz weiterführen mit den modernen Errungenschaften, die er als junger Mann aus Steinheim mitgenommen hatte. Dabei wollte er nicht nur anordnen, sondern erfahren, was denn die Leute in der Mehrheit möchten, so der 59–Jährige. „Mich hat immer interessiert, was die Mehrheit wahrscheinlich möchte, ohne aber jeden einzelnen fragen zu können“, so Leinbergers Devise.

Nach über 20 Jahren kommt das Rathaus, das damals 1,4 Millionen Euro gekostet hatte, immer noch modern daher. Bei der Benennung eines Highlights in dieser langen Zeit tut sich Leinberger schwer. „Stödtlen ist eine Gemeinde, die wirtschaftlich gut dasteht. Die Zahl der Arbeitsplätze hat sich verdoppelt, das Gewerbegebiet ist gut und wird sich weiterhin gut entwickeln“, so Leinberger. Sein Wunsch war es, eine moderne Gemeinde zu entwickeln, der es wirtschaftlich gut gehe — und das sieht er als gelungen an, was er sich aber nicht ans Revers heften möchte. Schließlich bedürfe es eines starken Gemeinderats sowie Unternehmern, die mutig und innovativ seien. „Da braucht man auch Glück, die richtigen Menschen um sich herum zu haben.“

Den Rückzug in die Familie hat er in all den Jahren stets zu schätzen gewusst, ehrlich sagt er: „Ich bin schon jemand, der gerne jammert — und das haben die sich zu Hause nun über 25 Jahre anhören müssen“, sagt Leinberger schmunzelnd, allen voran seine Frau Ulla. Seine Tochter Sarah (24) und sein Sohn David (22) sind in Stödtlen groß geworden. „Für die Kinder hat man in dieser Funktion leider nicht viel Zeit, das ist häufig nicht so toll“, sagt er etwas wehmütig.

Dass er nun noch einmal den Berufsstand wechselt, bringt ihm künftig mehr Zeit, vor allem, weil er nicht in Vollzeit starten wird. Nach drei Legislaturperioden hatte er sich mit dem Gedanken beschäftigt, aufzuhören, also vor knapp zwei Jahren. „Aber nur, weil es möglich war, sonst beschäftigt man sich mit 57 Jahren nicht mit so etwas“, sagt Leinberger. Der CDU–Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter hatte ihn damals angerufen und ihm dazu geraten, weiterzumachen — oder aber nochmal was ganz anderes. Am Ende blieb er also im Amt. Ein weiterer Grund war die Tatsache, dass zu diesem Zeitpunkt viele neue Mitarbeiter gestartet waren, „und es wäre für die Verwaltung blöd gewesen, wenn dann auch noch der Bürgermeister neu gewesen wäre“, so Leinberger.

Neben mehr Zeit habe er künftig, ab dem 1. Oktober, im Marketingbereich der Landesgartenschau, keine Führungsposition mehr inne, die Position sei aber auf ihn zugeschnitten worden. Dort wird er Kontakte zu den Gemeinden, den Landkreisen und den Sponsoren pflegen. „Die Aufgabe ist genial, super für mich, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen.“

Die Wochenenden werde er künftig frei haben, zumindest einmal bis 2026, dann startet die LGS. Ob er dann in den Ruhestand geht, wisse er noch nicht. „Dann gehe ich entweder spazieren oder mache nochmal was anderes. Die großen Schlachtpläne für die Zukunft habe ich nicht gemacht“, sagt Leinberger. Die Freude ist groß, gepaart mit einer gesunden Portion Aufregung, wie er offen zugibt.

Bis dahin ist noch etwas Zeit — Leinberger freut sich nun erst einmal auf die kommenden Aufgaben im Rahmen der Landesgartenschau. Wer weiß, was danach kommen wird.