Wer bei Umzügen hofft, von den Stödtlener Sandhasen mit Süßigkeiten, mit Karottensticks sowie mit einem orangefarbenen „Karotten“-Klopfer beschenkt zu werden oder einfach nur mit der Narrengruppe kräftig mitfeiern möchte, sollte sich vor allem zwei kleine Worte merken, auf die es ankommt: „Hopp, hopp!“.

Für einen Einblick in die Traditionen, warum die Sandhasen so gut zu Stödtlen passen und auf welchem Umzug sie besonders gerne zu Gast sind, ist Anna Bayer im Auftrag des Freizeitclub Stödtlen 1973 bei der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ „vorbeigehoppelt“ und hat sich darüber mit Redakteurin Larissa Hamann unterhalten.

Welche Geschichte steckt hinter dem Aussehen eurer Kostüme (Häs)?

Die Gemeinde Stödtlen am Rande des Ostalbkreises liegt inmitten von Felder, Wiesen und Wälder. Diese kleine, ruhige Idylle und der besonders sandige Boden bietet das perfekte Terrain für uns: die Sandhasen.

Seit 2001 hoppeln wir durch den Ostalbkreis, verteilen munter Karotten und halten unsere Elferräte, Garden und unser jährlich wechselndes Prinzenpaar auf Trab. Ursprünglich ist der Freizeitclub Stödtlen 1973 mit dem Ziel gegründet worden, gemeinsam Veranstaltungen, Aktionen und Unternehmungen für die Jugend zu fördern. Schnell hat sich daraus auch ein ein reges Faschingstreiben entwickelt, das Jahr um Jahr immer aktiver wurde.

Da die originalen „Kartoffelsack-Hemden“ unserer Elferräte nicht repräsentativ genug für die weite Faschingswelt waren, wurden blau-gelbe Uniformen angeschafft, die bis heute die Vereinsfarben kennzeichnen. Unsere offizielle Maskengruppe - die Sandhasen - hat sich tatsächlich in Anlehnung auf unseren sandigen Boden und aufgrund der - natürlich nicht ganz ernst gemeinten - Rivalität mit den Fuchsschwänzer aus Tannhausen entwickelt.

Worauf freut ihr euch in der Faschingssaison 2024 am meisten?

Natürlich auf den Faschingssonntag! Dann findet unsere jährliche Prunksitzung in unserer Sandhasenhochburg, der Liashalle, statt. Mit einem buntem Programm ist dieser Abend für uns immer ein besonderer Höhepunkt, wobei die Akteure vorwiegend aus unseren eigenen Reihen kommen. Unsere vier Gardegruppen werden uns dieses Jahr wieder einstudierte Tänze vorführen und nehmen uns mit ihren Showtänze mit auf eine Reise in ferne Länder.

Wir freuen uns aber auch darauf, das erste Mal dürfen unseren neuen Bürgermeister absetzen zu dürfen. Wir freuen uns auf seine Reaktion, wenn wir das Rathaus stürmen und seine Gemeinde in Ausnahmezustand versetzen.

Und zu guter Letzt: Nachdem wir im Vorjahr unser 50-jähriges Vereinsjubiläum gefeiert haben, stehen dieses Jahr 1000 Jahre Gemeinde Stödtlen auf der Agenda. Und in diesem Zusammenhang freuen wir uns besonders darauf, dass wir anlässlich dieses Meilensteins unseren passend dazu gestalteten Faschingsorden vorstellen dürfen.

Bei welchem Verein im Ostalbkreis seid ihr am liebsten zu Gast und warum?

Unsere Elferräte gehen am liebsten auf die Faschingssitzung nach Röhlingen: wir lieben ihr abwechslungsreiches Programm und ihre hochklassige Garde-Tänze. Auch besuchen wir gerne unsere Freunde in Waldhausen - da schmeckt der Wein besonders gut.

Was war euer lustigstes Umzugserlebnis?

Wir haben nicht „das eine“ Umzugserlebnis. Egal wo wir sind, wir haben immer eine Menge Spaß.

Welchen Ruf müssen Umzugszuschauer parat haben, wenn ihr vorbeilauft?

Unser Schlachtruf lautet „Sandhasen - Hopp, hopp!“ oder auf original Schwäbisch: „Soodhasa - Hobb, Hobb!“.

Welche Tradition darf in eurer Gemeinde an Fasnacht auf keinen Fall fehlen?

Den großen Endspurt der Faschingszeit läuten wir traditionell immer am Gumpendonnerstag mit dem Rathaussturm ein. Um 18 Uhr stürmt das Hasengericht und seine Gefolgschaft das Stödtlener Rathaus und macht den Bürgermeister dingfest. Anschließend droht ihm ein Gerichtsverfahren.

Dann wird er bis zum Aschermittwoch des Amtes suspendiert und übergibt feierlich den Rathausschlüssel ans amtierende Prinzenpaar, das in dieser närrischen Zeit dafür sorgt, dass auch wirklich jeder den Fasching gebührend feiert. Eine weitere Tradition, welche wir nicht missen wollen, ist unser alljähriges Pressackessen am Faschingsdienstag ab 9 Uhr - All-You-Can-Eat, damit alle bestärkt und kraftvoll unseren heimischen Umzug in Stödtlen bestreiten können, der ebenfalls am Faschingsdienstag ab 13 Uhr stattfindet.

Ein kleiner Rückblick auf den Umzug von 2023.

Welchen Umzug im Kreis darf man auf keinen Fall verpassen und warum?

Wir freuen uns immer besonders auf den Rosenmontag bei unseren Nachbarn in Pfahlheim. Dort reisen wir geschlossen mit allen unseren Faschingsgruppen an - Garden, Sandhasen, Elferrat, Prinzenpaar, und natürlich auch die Maibaumhexen aus Gaxhardt, die Grenzwallteufel, die Molgebachguggen und die Themengruppe der Aschenhütte Stödtlen sind mit dabei.

Wie alt ist jeweils euer jüngstes und euer ältestes Mitglied?

Unser jüngstes Mitglied ist frische 2,5 Monate alt, unser Ältestes 80 Jahre - wir sind also eine schöne, bunte Truppe.