Repowering heißt das neue Zauberwort in Sachen Erneuerung von Windkraftanlagen. So auch beim Gemeinderat in Stödtlen. Dort waren Christoph Diemling und Peter Rabus von der norwegischen Staatsfirma Statkraft erschienen, um dieses Repowering anhand der fast 20 Jahren alten drei Windkraftanlagen im Gemeindegebiet von Stödtlen vorzustellen.

Die Firma Statkraft beschäftigt derzeit 5700 Mitarbeiter und erzeugt 97 Prozent erneuerbare Energie und ist vermehrt in ganz Deutschland tätig.

Stödtlener Anlagen müssen auf den neuesten Stand gebracht werden

Diese drei Anlagen wurden im Jahre 2007 erbaut und gehen jetzt stramm auf die geplanten 20 Jahre zu. Dann, also im Jahre 2027, läuft die EEG-Umlage aus und die Anlagen, die zwischenzeitlich von der Firma Statkraft erworben wurden, sollen auf den technisch neuesten Stand gebracht werden. Das heißt Komplettabbau und Neubau von deutlich größeren Windenergieanlagen.

Neues Flächenziel: 1,8 Prozent der Landesfläche für Windkraft

Durch das Wind-an-Land-Gesetz, welches zum 1. Februar in Kraft getreten ist, wurde das bisher geltende Bau- und Planungsrecht zur Beschleunigung des Windenergieausbaus angepasst. Des Weiteren wurde das Flächenziel für Windenergie von 1,8 Prozent der Landesfläche festgelegt.

Der Bund möchte damit von einer seitherigen Negativplanung zu einer Positivplanung wechseln. Neue Konzentrationszonen durch Flächennutzungsplan oder die Höhenbegrenzung von Windenergieanlagen durch einen Bebauungsplan sind damit nicht mehr möglich. Windenergieanlagen können in einem Vorranggebiet als privilegierte Vorhaben im Außenbereich gebaut werden. In diesen Gebieten ist keine kommunale Planung mehr vorgesehen.

Soweit zu den gesetzlichen Vorschriften. Für das Gebiet Freihof bedeutet dies, dass die drei betroffenen Windenergieanlagen abgebaut und komplett wieder neu gebaut werden sollen. Seither hatten sie eine Gesamthöhe von 150 Metern, zukünftig sollen dort Kolosse mit 285 Metern gebaut werden.

Selbst das höchste Gebäude Deutschlands, der Commerzbank-Tower, wäre kleiner als die Windräder. (Foto: Grafik: Marcus Fey )

Die Kolosse erbringen eine siebenfache höhere Stromausbeute.

Die neue Höhe und die neueste Technik bei Windrädern erlauben, so die Aussage der Herren der norwegischen Firma Statkraft, eine siebenfache höhere Stromausbeute. „Die Lärmemissionen würden davon nicht berührt, weil sich die neuen Räder, bedingt durch die Rotorengröße, deutlich langsamer drehen würden, auch der Schatten durch die Rotoren würden weniger“, beantworteten die Vertreter der Firma Statkraft die Fragen von Bürgermeister Jan-Erik Bauer.

Das schafft Unfrieden in der Gemeinde und wenn das so entschieden wird, haben Gemeinderat und die Politik versagt. stellvertretender Bürgermeister Michael Benninger

Gemeinderat Johannes Feil sagte: „Das was hier vorgestellt wird, ist kein Repowering, also das Ersetzen alter Anlagenteile durch neue und effiziente, nein, das ist ein kompletter Neubau.“ Gemeinderat Lorenz Gschwinder hinterfragte die Nachhaltigkeit, den die jetzt vorhandenen Windräder würden gut und gerne noch einmal fünf bis zehn Jahre laufen.

Gemeinderat und stellvertretender Bürgermeister Michael Benninger sah ein Problem bei den 285 Metern Höhe, denn der Unmut der Bevölkerung sei vorprogrammiert. „Das schafft Unfrieden in der Gemeinde und wenn das so entschieden wird, haben Gemeinderat und die Politik versagt.

Bürgermeister Jan-Erik Bauer versprach, die Bürgerschaft bei allen Diskussionen mit ins Boot zu nehmen. Klar sei, dass die Kommune kein Planungsrecht mehr habe, denn das politische Ziel, erneuerbare Energie deutlich schneller auszubauen, sei klar. Klar sein müsse aber auch, dass der Gemeinderat sich intensiv mit dieser Repowering-Sache beschäftigen werde.

Christoph Diemling: Anlagen werden intensiv geprüft

Christoph Diemling von der Firma Statkraft sagte zum einen, dass dies bisher nur eine Vorstellung des Projekts sei, denn die Anlagen würden auf Herz und Nieren geprüft. Man wolle auf jeden Fall die Bevölkerung bei einer Informationsveranstaltung mit ins Boot nehmen.