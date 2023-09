Standing Ovations und tosender Applaus haben Ralf Leinberger empfangen, als er am Freitagabend, kurz nach 19.30 Uhr, nach seiner Abschiedsrede wieder von der Bühne der Liashalle hinabstieg.

Ein Applaus des Dankes, der Ehrerbietung und der Anerkennung, denn allen im Raum ist in diesem emotionalen Moment bewusst: Für Stödtlen ist nun die Ära Leinberger endgültig zu Ende gegangen.

1 von 22

Unter den Gästen sind außer den Stödtlener Bürgern, vielen Angehörigen, politischen Wegbegleitern auch einige Amtskollegen wie Ellenbergs Bürgermeisterin Anna–Lisa Bohn, der Jagstzeller Bürgermeister Patrick Peukert, Lauchheims Bürgermeister Andrea Schnele, Ellwangens Erster Bürgermeister Volker Grab oder auch der Unterschneidheimer Rathauschef Johannes Joas.

Sie sind an diesem Abend aber nicht nur in die Gemeindehalle gekommen, um Ralf Leinberger nach mehr als 25 Jahren aus dem Bürgermeisteramt feierlich zu verabschieden, sondern auch, um mit Nachfolger Jan–Erik Bauer seine offizielle Amtseinsetzung zu feiern.

Denn nur wenige Minuten, nachdem Ralf Leinberger die Bühne verlassen hatte, war für Bauer auch schon der vermutlich wichtigste Moment seiner bisherigen beruflichen Laufbahn gekommen: Die Vereidigung als neuer Stödtlener Bürgermeister durch den dritten stellvertretenden Bürgermeister Lorenz Gschwinder.

„Der heutige Tag markiert für mich einen besonderen Meilenstein. Ein Moment, auf den ich mit großer Entschlossenheit und Vorfreude hingearbeitet habe. Er markiert den Höhepunkt einer Reise, die von meinem Wunsch angetrieben wurde, Bürgermeister zu werden in einer kleinen Gemeinde, in der ich mich wohlfühle“, sagte Bauer dazu später in seiner Antrittsrede. „Die Freude darüber, in einer so lebendigen und vielfältigen Gemeinde arbeiten zu dürfen, ist kaum in Worte zu fassen.“

Den Weg, den ich als Bürgermeister einschlagen möchte, soll geprägt sein von Offenheit, von Transparenz und dem aktiven Einbezug der Bürger. Jan-Erik Bauer, seit 1. September offiziell Bürgermeister von Stödtlen

Mit 55,36 Prozent der Stimmen (63,97 Prozent Wahlbeteiligung) hatte sich der 30–Jährige am 11. Juni gegen seine Konkurrentin Franziska Mattmann durchgesetzt und konnte so die Wahl für sich entschieden — für Bauer ein großer Vertrauensvorschuss, dem er mit einer guten Zusammenarbeit mit Bürgern, Vereinen, der Landkreisverwaltung und auch seinen Amtskollegen gerecht werden wolle. „In meiner Wahlwerbung habe ich damit geworben, ein Bürgermeister für alle zu sein. Und dieses Versprechen möchte ich von Anfang an auch in die Tat umsetzen. Den Weg, den ich als Bürgermeister einschlagen möchte, soll geprägt sein von Offenheit, von Transparenz und dem aktiven Einbezug der Bürger“, so der 30–Jährige.

Ein Abschied mit zwei lachenden und einem weinenden Auge

Für die Verwaltung der Gemeinde Stödtlen sei es ein Abschied und Neufang mit zwei lachenden sowie einem weinenden Auge, so Hauptamtsleiterin Helen Reeb in ihrem Grußwort. Eines der lachenden Augen gelte der Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit ihrem neuen Rathauschef Jan–Erik Bauer.

Das zweite lachende freue sich für Ralf Leinberger, der nun mit Niederlegung des Amtes Zeit für sich, seine Familie und neue berufliche Herausforderungen hat, das weinende sei aber gleichzeitig auch traurig über seinen Abschied. „Manche der jüngeren Mitarbeiter sind mit ihnen aufgewachsen. Für eine ganze Generation sind Sie der einzige Bürgermeister, den sie kennt“, unterstrich die Hauptamtsleiterin den Einschnitt, den Leinbergers Abschied markiere.

Denn dass der 59–Jährige Stödtlen in zweieinhalb Jahrzehnten tiefgreifend verändert hat, darüber waren sich sowohl die vorangegangen als auch die nachfolgenden Redner einig.

Bei dieser Silberhochzeit sollte nicht die Trennung und Abschiedsschmerz im Mittelpunkt stehen, sondern die Dankbarkeit für gute 25 Jahre in Stödtlen. Landrat Joachim Bläse über Ralf Leinbergers Amtszeit

Landrat Joachim Bläse lobte Leinbergers unermüdlichen Elan, seinen Einsatz für die Infrastruktur von Stödtlen, seinen Sinn für faire Diskussionen und seine Bürgernähe.

Mit Leinberger scheide ein Urgestein aus der Bürgermeisterrunde des Ostalbkreises aus, dennoch betonte er: „Bei dieser Silberhochzeit sollte nicht die Trennung und Abschiedsschmerz im Mittelpunkt stehen, sondern die Dankbarkeit für gute 25 Jahre in Stödtlen.“ Mit Jan–Erik Bauer begrüßte Bläse einen neuen „Mannschaftskapitän“ in Stödtlen und überreicht ihm als Spielpartner symbolisch den Landkreis–Fußball.

Kiesewetter: Respekt für die kommunale Verantwortung eines jeden Bürgermeisters

Auch Roderich Kiesewetter, CDU–Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Aalen–Heidenheim, betonte in seiner Rede, wie wichtig im politischen Austausch zwischen Bund, Land und Kommunen engagierte Partner wie Ralf Leinberger seien.

Indem er auf die große Verantwortung eines jeden Bürgermeisters hinwies, aus den Entscheidungen der Bundes– oder Landesregierungen das möglichst das Beste für die eigene Gemeinde herauszuholen — eine Herausforderung, die Leinberger seiner Ansicht nach in den knapp 26 Jahren stets gut gemeistert hat — zollte er dem frisch verabschiedeten Altbürgermeister seinen großen Respekt.

Bescheidende Abschiedsworte für eine beachtliche Amtszeit

Ob große Vorzeigeprojekte wie die Erweiterung des Kindergartens, der Bau des neuen Rathauses oder auch weniger öffentlichkeitswirksame Leistungen wie die Stärkung der Gemeindefinanzen — Ralf Leinberger kann sicherlich mit Stolz von sich sagen, Stödtlen in jeder Hinsicht maßgeblich geprägt zu haben.

Seine eigenen Abschiedsworte fallen aber dennoch gewohnt bescheiden aus. So auch in Hinblick auf die Frage, was rückblickend sein schönste Erlebnis als Bürgermeister gewesen sei: „Immer wenn ich Stress und Ärger hatte — das soll gelegentlich vorkommen — dann hat mir jemand auf dem Weg vom Rathaus nach Hause zugewunken, immer dann war es für mich das schönste Erlebnis. Denn so ein Lächeln hat mich stets wieder geerdet. Freundlichkeit kostet nichts und ist doch mit nichts zu bezahlen. Deswegen möchte ich Sie zum Schluss ermuntern: Seien Sie freundlich zueinander."

Weitere Grußworte kamen an vom Pfarrer Gunther Reese als Vertreter der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde, Andrea Schnele stellvertretend für den Bürgermeistersprengel Ries–Virngrund sowie Alexander König vom Angelverein Berlisweiher als Stellvertreter für die Stödtlener Vereine. Durch den Abend geführt hat Michael Benninger als stellvertretender Bürgermeister.