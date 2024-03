So einige Gemeinden feiern in diesem Jahr ihr 1000-jähriges Bestehen, so auch die Gemeinde Stimpfach aus dem Landkreis Schwäbisch Hall, die 1024 erstmals urkundlich erwähnt wurde und in unmittelbarer Nachbarschaft zu Jagstzell steht. Bürgermeister Matthias Strobel ist mächtig stolz auf seine 3100-Einwohner-Gemeinde.

„Hier ist das 1000-Jahre-Fieber ausgebrochen“, sagt er lächelnd. Seit 2022 sind der Bürgermeister und Teile der Gemeinde in den Planungen. „Das war schon fast zu knapp, aber es ist alles gut gegangen“, gibt Strobel zu. Vor allem der Eifer der Gemeinde beeindruckt und begeistert ihn.

Feiern in verschiedenen Etappen

Begonnen hat man die Feierlichkeiten am 6. Januar in der Dorfgemeinschaft Gerbertshofen. 100 Menschen wohnen dort - über 1000 Menschen waren gekommen, um der Veranstaltung „1000 Jahre - 1000 Lichter“ beizuwohnen. „Und dann war das auch noch eine Outdoor-Veranstaltung, unglaublich“, zeigt sich selbst Strobel erstaunt über diese Resonanz, die er auch bei den anderen Veranstaltungen ausmachen konnte.

Die Menschen helfen so großartig mit, da wollten wir nicht auch noch Profit machen. Matthias Strobel

Alleine sechs Arbeitsgruppen gibt es, die einzelne Veranstaltungen im Rahmen der 1000-Jahr-Feier auf die Beine stellen. Und gefeiert wird das ganze Jahr über in verschiedenen Etappen. Für jede Veranstaltung steht ein Verein Pate, dem am Ende auch die Einnahmen zugute kommen werden. Ums Geld aber gehe es in diesem Jahr tatsächlich nur sekundär. „Die Menschen helfen so großartig mit, da wollten wir nicht auch noch Profit machen. Wenn wir mit einer schwarzen Null rauskommen, und danach sieht es aktuell aus, dann sind wir alle zufrieden“, erklärt Strobel. So werden Karten für die Auftritte von „Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle“ oder „Dui do on de Sell“, die im Herbst anstehen, vergleichsweise günstiger angeboten.

Aktuelles Informationen auf Social-Media

Der Plan für die 1000 Jahre Stimpfach, der steht. Doch ist der Plan schon veraltet, wenn er wieder aus dem Drucker kommt. Noch gar nicht verewigt ist beispielsweise ein Theaterstück, das speziell für Kinder angeboten wird. Dieses soll Ende März/Anfang April aufgeführt werden.

Wir feiern das ganze Jahr über. Matthias Strobel

Organisiert wird es vom Nachbarschaftshilfeverein. „Die sind auf uns zugekommen und haben angemerkt, dass wir ja noch gar nichts Konkretes für Kinder im Angebot hätten. So haben sie sich an die Arbeit gemacht“, berichtet der Bürgermeister. Und er ist sich sicher: „Da wird sicherlich noch einiges dazukommen. Meine Vereine scheinen gar nicht genug bekommen zu können. Wir feiern das ganze Jahr über.“ Und auch auf den Social-Media Kanälen sind die Stimpfacher aktiv. Auf Instagram „1000_jahre_stimpfach“ findet man alles Aktuelle rund um die Veranstaltungen im Rahmen der 1000-Jahr-Feierlichkeiten.

Diese Highlights stehen auf dem Programm

Am kommenden Wochenende wird das Maskottchen „Stimpfi“ einer der Hauptdarsteller im Musical „Stimpfi und die Zeitmaschine“ der Kaspar-Mettmann-Schule in Zusammenarbeit mit der Jugendkapelle Stimpfach sein. Aufgeführt wird das Stück in der Waldhalle. Stimpfi wird hier mithilfe einer Zeitmaschine durch verschiedene Epochen reisen, die Stimpfach erlebt hat. Das Maskottchen ist eine Mischung aus Dino und Drachen, verriet seine Erfinderin Claudia Lenz unlängst. Ihr Vater ist der ehemalige Stimpfacher Bürgermeister Jochen Lenz.

Weitere Highlights sind die Festwochenenden Ende Juni und Anfang Juli. Hier steht die Gemeinde Pate. Eröffnet wird das erste Festwochenende freitags im Festzelt auf dem Festplatz mit dem obligatorischen Bieranstich. Samstag tritt unter anderem die Band „The Cockroach“ auf, abgerundet wird die Veranstaltung am Sonntag mit einem ökumenischen Gottesdienst, ebenfalls auf dem Festplatz. Im Anschluss daran können sich die Kinder der Gemeinde und natürlich Besucherinnen und Besucher auf den verschiedenen Spielstraßen austoben. Das zweite Festwochenende startet mit einer „After-Work-Party“ am Freitag.

Am Samstag dann werden die „Dorfrocker“ auftreten und am Sonntag freuen sich die Stimpfacher bereits auf den „historischen Umzug“ mit rund 30 Gruppen. Es ist also allerhand geboten in diesem Jahr in Stimpfach. Interessant: Im Zuge der Kreisreform wurde Stimpfach 1973 zunächst dem Ostalbkreis zugeschrieben. 1975 dann vereinigten sich Rechenberg und Stimpfach mit Weipertshofen zur neuen Gemeinde Stimpfach im Landkreis Schwäbisch Hall. So feiert man 2025 50-Jähriges. Gegen ein neuerliches „Fieber“ hat Strobel sicherlich nichts einzuwenden - es wird wieder gefeiert.