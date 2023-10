260 Marktstände werden laut der Gemeindeverwaltung in diesem Jahr wieder zur Muswiese zugelassen. Doch zum Einkaufsvergnügen gehört auch: Sehen und gesehen werden. Die Verwandten und die Freunde treffen, Kinder und den neuen „Schatz“ vorführen. Die Muswiese, die vom 7. bis 12. Oktober stattfindet, ist noch Markt im klassischen Sinn.

Trotz verschiedener Neuerungen hat die Muswiese ihren ländlichen und landwirtschaftlichen Charakter behalten. Allein schon durch die landwirtschaftliche und gewerbliche Ausstellung im Freigelände. Die Nachfrage ist groß und so bekommen auch nicht alle Interessenten einen Platz. Dieses Jahr präsentieren sich 120 Aussteller auf der grünen Wiese. Von der Motorsäge über den Traktor und Mähdrescher bis hin zum neuen Stall- oder Hallengebäude, vom Fliegengewebe über das Garagentor und den Hochdruckreiniger bis hin zum Gartenhäuschen ‐ alles ist vertreten.

Bevor in diesem Jahr Bürgermeister Sebastian Kampe am Muswiesensonntag seine zweite Muswiese offiziell eröffnet, startet das Fest am Samstag mit Händler- und Ausstellergottesdienst, Muswiesenlauf, Muswiesenderby und Fassanstich. Dazu gibt es die Leistungsschau im Zelt der BDS-Wirtschaftsmesse. Natürlich ist auf der Muswiese für die Stärkung zwischendurch gesorgt. Für die Unterhaltung ist der Schaustellerbereich verantwortlich.