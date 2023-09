Polizei sucht vermissten Senior mit Hubschrauber.

Ein Senior aus Stimpfach hat am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr sein Wohnhaus verlassen und ist seither nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Da sich der Mann möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet, hat die Polizei die Suche nach dem Vermissten aufgenommen, hierbei wurde am Mittwochvormittag auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Suchmaßnahmen verliefen bisher erfolglos, die bisherigen Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, dass der Mann mit einem Bus von Stimpfach nach Jagstzell gefahren und dort aus dem Bus ausgestiegen ist.

Der Mann ist etwa 1,78 Meter groß, etwa 90 Kilogramm schwer und nicht sonderlich gut zu Fuß. Er macht möglicherweise einen verwirrten Eindruck und trägt ein grünes T–Shirt, eine schwarze Jeans und Birkenstockschuhe. Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 07361/5800 entgegen.