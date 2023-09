Matthias Strobel will Stimpfachs Bürgermeister bleiben

Der amtierende Bürgermeister von Stimpfach, Matthias Strobel kandidiert für eine weitere Amtszeit.

Am Samstag, 16. September, hat die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Stimpfach begonnen. Diese findet am Sonntag, 3. Dezember, statt. Bürgermeister Matthias Strobel hatte bereits im Januar angekündigt, sich wieder zu bewerben. Wie schon 2007 und 2015 hat er nicht lange abgewartet und bereits am ersten Tag der Bewerbungsfrist um Mitternacht seine Unterlagen bei der Gemeinde eingeworfen. „Nachdem ich es bereits angekündigt hatte, gibt es keinen Grund zu warten“, so Strobel.

Strobel freut sich auf den bevorstehenden Wahlkampf und auf die vielen interessanten Gespräche bei den zahlreichen Wahlkampfveranstaltungen, die er abhalten wird. „Ich möchte mit den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde zusammen die Zukunft Stimpfachs gemeinsam positiv gestalten“, so Strobel. „Es stehen viele Projekte an in der Gemeinde in den nächsten Jahren und ich habe noch viel vor.“

Die kommenden Wochen bis zum Ende der Bewerbungsfirst nutzt Strobel nun für die Wahlkampfvorbereitung.