Am Montag gegen 19.15 Uhr erreichte das Führungs- und Lagezentrum Aalen ein Anruf einer Sicherheitsfirma, wonach sich eine Person in einem Ladengeschäft in der Daimlerstraße aufhalten würde. Doch der Fall nahm eine kuriose Wende.

Es stellte sich letztlich heraus, dass sich die Dame offenbar noch in den Umkleidekabinen befunden hatte, als das Ladenpersonal Feierabend machte und das Geschäft abschloss. Erst als das Licht ausging, bemerkte die Frau ihr Missgeschick.

Sie wurde jedoch wenig später aus dem Laden gelassen. Ein Einkaufserlebnis, dass sie sicherlich so schnell nicht vergessen wird.