Sportfest regionaler SBBZ an der Konrad-Biesalski-Schule

Am vergangenen Wochenende blieben die Türen der Konrad-Biesalski-Schule (KBS) in Wört nicht geschlossen. 75 Schülerinnen und Schüler aus vier verschiedenen Schulen, darunter auch die Schülerinnen und Schüler der KBS, trafen sich auf dem Schulcampus in Wört um am gemeinsamen Sportfest teilzunehmen. Schon seit 1984 veranstaltet die KBS dieses sportliche Event für Kinder und Jugendliche mit körperlichen und motorischen Beeinträchtigungen. Pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum der Schule konnte die Veranstaltung in diesem Jahr nach coronabedingter Pause wieder stattfinden.

Anlässlich dieses Jubiläums fand das Sportfest ganze zwei Tage lang mit Schulübernachtung statt. Die Schülerinnen und Schüler der Friedrich von Bodelschwingh Schule Ulm, der Dreifürstensteinschule Mössingen und der Gustav-Heinemann-Schule Pforzheim wurden am Freitag, 15.03 an der KBS empfangen, um noch am selben Nachmittag mit dem Turnier zu beginnen. Die Mannschaften traten in den drei verschiedenen Sportarten Ball über die Schnur, Tischtennis und Fußball gegeneinander an. Angefeuert wurden sie von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern auf den Zuschauerplätzen.

Die beiden Spiele Tischtennis und Ball über die Schnur, eine angepasste Variante des Volleyballspiels für Menschen mit Beeinträchtigung, fanden parallel statt. Den Sieg beim Tischtennis konnte sich die Friedrich von Bodelschwingh Schule aus Ulm sichern. Bei Ball über die Schnur gewann die Gustav-Heinemann-Schule aus Pforzheim. Auch die Gruppenspiele beim Fußball fanden noch am ersten Tag des Sportevents statt. Nach einem gemeinsamen Frühstück waren dann am Samstag die Finalspiele des Fußballturniers. Den Sieg konnte hier die Mannschaft der Konrad-Biesalski-Schule holen. Die Siegerehrung mit Urkundenübergabe beendete das diesjährige Sportfest.

„Wir freuen uns nach der mehrjährigen coronabedingten Pause mit unserem traditionellen Sportfest wieder verschiedene Schulen aus Baden-Württemberg zusammen zu bringen und wollen damit den Startschuss für Sportevents in den kommenden Jahren geben“, so Direktor Thomas Buchholz. „Im Vordergrund stand auch in diesem Jahr der olympische Gedanke, das Fair-Play und das gemeinsame Miteinander.“ Dafür sorgte auch ein buntes Rahmenprogramm mit Abendessen, Disco, Kino und Chill-Out-Area, das zum Großteil von der Berufsschulstufe der KBS organisiert wurde.