Spielgemeinschaft der Damen 65 war erfolgreich

Was für eine gelungene Kooperation! Die Spielgemeinschaft Hüttlingen/Ellwangen der Damen 65 sind Meisterinnen der Verbands–Oberligastaffel. Mit einem deutlichen Erfolg in allen Begegnungen erreichten die Damen einen klaren 4:0 Erfolg in dieser Runde. Dieses Ergebnis berechtigt die Sportlerinnen zum Aufstieg in die Württembergstaffel. Auf dem Weg zu diesem Erfolg waren die Partien gegen gleichfalls starke Gegnerinnen in der Gruppe jedoch mit klaren Ergebnissen nie in Gefahr. Die Damen siegten gegen Öffingen, Weinstadt–Endersbach, Waiblingen und Ochsenhausen sehr souverän.

Bereits in der Vergangenheit spielten die Damen in der höheren Liga. Die Teilhabe an der Württembergstaffel bedeutet ein hohes Maß an Qualität in den sportlichen Begegnungen mit den anderen Sportlerinnen auf Augenhöhe und einen gewissen Aufwand, die Spielorte anzufahren.