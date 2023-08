Zweimal Gold für TSG–Schwimmer

Beim Württemberg–Cup der Schwimmer sind in Schwäbisch Hall insgesamt 26 Vereine mit über 160 Schwimmern angetreten. Darunter auch drei Teilnehmer der TSG Abtsgmünd.

Sofie Schramm (Jahrgang 2010) ging insgesamt dreimal an den Start. Über 200 Meter Rücken gewann sie in neuer Bestzeit die Goldmedaille. Über 100 Meter Freistil sicherte sie sich in neuer Bestzeit den fünften Platz. Über die 50 Meter Freistil wurde sie ebenso in neuer Bestzeit Siebte.

Paul Schramm (2008) überzeugte auf allen geschwommenen Strecken und erreichte bei vier Starts jeweils eine neue Bestzeit. Über 400 Meter Freistil sicherte er sich die Goldmedaille. Über 200 Meter Schmetterling gewann er Silber. Ein vierter Platz über die 50 Meter Brust und ein fünfter Platz über 50 Meter Freistil komplettieren sein gutes Ergebnis.

Dmytro Nagler (2007) sicherte sich jeweils über 50 Meter Brust und 100 Meter Brust in neuer Bestzeit die Bronzemedaille. Über 50 Meter Freistil schwamm er auf den vierten Platz, über 100 Meter Freistil auf Platz sieben. Ein erfolgreicher Abschluss der Saison, bevor es nun für kurze Zeit in die Sommerpause geht.

Die Ergebnisse der Schwimmer der TSG Abtsgmünd im Einzelnen: Dmytro Nagler (2007): 50 Meter Freistil, 0:29,83 Minuten, vierter Platz; 100 Meter Brust, 1:33,28 Minuten, dritter Platz; 50 Meter Brust, 0:39,93 Minuten, dritter Platz; 100 Meter Freistil, 1:12,48 Minuten, siebter Platz.

Paul Schramm (2008): 50 Meter Freistil, 0:29,93 Minuten, fünfter Platz; 400 Meter Freistil, 5:46,76 Minuten, erster Platz; 50 Meter Brust, 0:38,73 Minuten, vierter Platz; 200 Meter Schmetterling, 3:20,70 Minuten, zweiter Platz.

Sofie Schramm (2010): 50 Meter Freistil, 0:37,39 Minuten, siebter Platz; 200 Meter Rücken, 3:45,83 Minuten, erster Platz; 100 Meter Freistil, 1:24,21 Minuten, fünfter Platz.