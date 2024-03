Ein zehnjähriger Junge hat versehentlich beim Spielen mit einem Feuerzeug ein Sofa in einem Wohnhaus angezündet. Deshalb rückte am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr die Feuerwehr in den Badtorweg aus. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen, ehe er sich weiter auf das Haus ausbreitete. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.