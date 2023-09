Starkes Zeichen! TSG macht ersten Schritt aus der Krise

Es ist geschafft ‐ die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach hat mit einem 3:1-Auswärtssieg im Optima-Sportpark der Sportfreunde Schwäbisch Hall den ersten Sieg der Verbandsliga-Saison 2023/24 eingefahren. Dino Nuhanovic, Nico Zahner und Fabian Janik sorgten für die Treffer für das Team von Patrick Faber und Daniel Serejo.

Baran beginnt

Nach zwei Siegen ohne Niederlage wollte die TSG in Schwäbisch Hall den ersten Sieg dieser Saison nachlegen. Patrick Faber brachte mit Yusuf Baran einen neuen Mann im Vergleich zum Duell gegen den TV Echterdingen. Magnus Haas fehlte der TSG berufsbedingt. Die TSG war von Beginn an gut im Spiel. Schwäbisch Hall bekam kaum Zugriff und überlies den Gästen aus der Weststadt das Feld. Immer wieder kombinierte man sich durch die Defensive der Sportfreunde und stellte Keeper Nico Purtscher vor große Herausforderungen.

Benjamin Schiele hatte die erste Möglichkeit für die TSG. Kurze Zeit später war es Günter Schmidt, der die Führung für die Heimmannschaft auf dem Fuß hatte. Es blieb aber beim 0:0. Die Partie nahm von nun an richtig Fahrt auf. Den ersten Treffer erzielte der auffällige Dino Nuhanovic. Der TSG-Angreifer wurde von Benjamin Schiele freigespielt und brachte mit seinem ersten Saisontor die Faber-Elf mit 0:1 in Führung. Die Weilermer investierten mehr und lagen verdient in Front. Die Hausherren taten sich schwer gegen die starke Defensive der Gäste einen Weg zu finden. Wenn etwas durchkam, dann war TSG-Keeper Joshua Barth zur Stelle und entschärfte den Ball. Vor dem Seitenwechsel hatten die Jungs um Kapitän Johannes Rief weitere gute Chancen, doch es blieb beim 0:1.

Schwäbisch Hall in Unterzahl

Die zweite Hälfte begann mit einer roten Karte für die Haller. Timo Brenner musste nach einem unnötigen Foul an Nico Zahner das Feld verlassen. Schwäbisch Hall dezimierte sich selbst und musste von nun an in Unterzahl spielen. Zahner konnte nach kurzer Behandlung weiterspielen. Jetzt legte die TSG nochmals eine Schippe drauf. Die Führung und die Überzahl im Rücken setzten nochmals frische Kräfte frei. Dino Nuhanovic scheiterte mit seinem Schuss am Pfosten. Ein zweiter Treffer der TSG lag in der Luft.

Zahner trifft, Schwäbisch Hall auch

In der 70. Minute dann das 0:2. Simon Lechleitner spielte Nico Zahner frei. Dieser ließ sich die Chance nicht nehmen und ebnete der TSG den Weg zum Sieg. Nur zwei Minuten später gelang Schwäbisch Hall der 1:2-Anschlusstreffer. Benjamin Kurz nutzte eine Unachtsamkeit der TSG eiskalt aus. Wer nun dachte, dass die TSG wieder eine Führung aus der Hand geben würde, der wurde enttäuscht. Trotz des Gegentreffers suchte die TSG weiter ihr Glück in der Offensive und drückte auf das dritte Tor. Nico Zahnes Schuss wurde von Nico Purtscher gerade noch abgewehrt. Gegen den satten Distanzschuss von Fabian Janik in der 82. Minute war der SF-Keeper machtlos. Das 1:3 war die Entscheidung dieser Partie. Nach 90 aufreibenden Minuten konnten Patrick Faber und seine Jungs einen verdienten Sieg feiern und die ersten drei Punkte dieser Saison einfahren.

TSG: Barth – Lechleitner, Rief, Janik, Christlieb, Baran (89. Milojkovic), Zahner (90+3 Siegloch), Köhnlein (62. Rieger), Fichtner, Schiele (86. Eckl), Nuhanovic (76. Rembold).