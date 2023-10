Fahrerin stirbt bei schwerem Unfall auf der Westumfahrung

Auf der Westumfahrung hat sich am Mittwoch ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen fuhr Seat von der Autobahn kommend in Richtung Schwäbisch Hall, teilt die Polizei mit. Die Fahrerin dieses Pkw kam in einer langgezogenen Rechtskurve aus noch unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn, wo der Pkw mit einem entgegenkommenden Kleinwagen zusammenstieß. Die Fahrerin des Kleinwagens wurde hierbei getötet. Die beiden Insassen im Seat wurden beim Unfall verletzt und befinden sich in einem Krankenhaus.