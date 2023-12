Drogenfund: Gambier kommt in Untersuchungshaft.

Im Zuge polizeilicher Ermittlungen hat sich für die Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei Schwäbisch Hall der Verdacht ergeben, dass ein 26-jähriger Mann aus Michelbach Handel mit Betäubungsmittel betreibt, teilen das Polizeipräsidium Aalen und die Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Aus diesem Grund durchsuchte die Polizei am vergangenen Mittwochnachmittag die Wohnung des Mannes, wobei auch ein Rauschgiftspürhund zum Einsatz kam. Dabei konnten 14 Gramm Kokain, 925 Gramm Ecstasy, etwa 150 Gramm Amphetamin und etwa 100 Gramm einer weiteren rauschgiftverdächtige Substanz aufgefunden und beschlagnahmt werden. Ebenfalls wurden mehrere Mobiltelefone beschlagnahmt.

Der 26-jährige gambische Staatsbürger wurde festgenommen und am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Schwäbisch Hall vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall beantragten Haftbefehl in Vollzug, weshalb der Tatverdächtige anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die Ermittlungen der Rauschgiftermittlungsgruppe dauern an.