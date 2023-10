Zweimal Rot, zwei Tore und zwei unterschiedliche Halbzeiten

Beim Gang in die Kabine haben vermutlich die wenigsten der Zuschauer im WWG-Sportpark damit gerechnet, dass Normannia Gmünd gegen diesen dominanten CfR Pforzheim etwas Zählbares mit nach Hause bringt. Sie sollten irren, denn am Ende haben alle ein 1:1 auf der Anzeigetafel lesen können ‐ und zuvor auf dem Feld noch ganz viel anderes. „Von der zehnten Minute bis zur Halbzeit habe ich echt gedacht, dass wir chancenlos sind. Wir kamen überhaupt nicht ins Spiel“, sagte Gmünds Trainer Zlatko Blaskic.

Die Normannia kam zunächst gut in die Partie, ohne sich dabei aber etwas Zwingendes zu erspielen, Nach knapp zehn Minuten dann aber war es vorbei mit dieser kurz aufflackernden Herrlichkeit der Normannen, das Topteam aus Pforzheim übernahm die Regie in dieser Partie. Den Auftakt dieser halbstündigen Druckphase machte Stanley Ratifo, dessen Distanzschuss aber Yannick Ellermann parierte (10. Minute). Als sich dann Valerio Avigliano verschätzte, tauchte noch einmal Ratifo vor Ellermann auf, probierte den Lupfer, doch Gmünds Schlussmann hielt stark (13.). Drei Minuten später wurde dann Zlatko Blaskic von Schiedsrichter Felix Ehing das erste Mal verwarnt, weil er sich ‐ lautstark ‐ mit einer Entscheidung des Unparteiischen nicht einverstanden zeigte.

Ab und an verirrten sich die Normannen in die gegnerische Hälfte. So schloss Henrick Selitaj ab, verfehlte das Gehäuse jedoch knapp (16.). Dann bediente der Ex-Normanne Francis Ubabuike, der nach seinem Gmünder Aufenthalt unter anderer in der Regionalliga für Fortuna Köln und Rot-Weiß Oberhausen aktiv gewesen ist, mit einer Flanke von links den völlig freistehenden Salvatore Catanzano, der allerdings den Ball nicht kontrollieren konnte ‐ zum Glück für die Gastgeber (22.). Nur eine Minute später verzog Denis Gudzevic einen Freistoß knapp. Dann verlor Avigliano den Ball in der Vorwärtsbewegung und Pforzheim spielte wieder schnell nach vorne. Am Ende war es nach einer Flanke noch einmal Gudzevic, der den Ball über das Tor bugsierte (26.). Nur eine Minute später dann passierte das, was sich seit einer Viertelstunde andeutete. Robin Münst brachte den Ball von der linken Seite maßgeschneidert in die Mitte, in der Catanzano schließlich per Kopf das verdiente 1:0 für die Gäste markierte. Wohl selten war ein Treffer verdienter, was nach der Partie auch kein Gmünder anzweifeln wollte.

Doch der FCN kämpfte, das konnte man ihm nicht absprechen und sollte auch noch einmal nach vorne gelangen. Über Alexander Aschauer und Marvin Gnaase gelangte der Ball zu Kelecti Nkem, der abschloss, aber noch abgeblockt wurde (35.). Auf der anderen Seite dann köpfte CfR-Kapitän Yunus Emre Kahriman nach einer Ecke knapp drüber (42.). Mit dem Pausenpfiff dann fast das 2:0: Tim Schwaiger zirkelte einen Freistooß gen FCN-Gehäuse. Ellermann lenkte den Ball soeben noch an die Latte (45.).

Als Münst dann in der 48. Minute aus spitzem Winkel zu hoch anvisierte, konnte man annehmen, dass der Spielverlauf so weitergehen würde. Ebenso, als Schwaiger einen Freistoß knapp verzog (50.). Dann aber erkämpfte sich Aschauer plötzlich das Leder, legte quer zum jungen Henrick Selitaj, der cool blieb und zum 1:1 ausglich (52.). In diesem Fall konnte man schon sagen, dass das Spiel auf den Kopf gestellt war. „Ich war froh, dass wir nur dieses eine Tor kassiert hatten“, so Blaskic hinterher. In der Pause sagte er seinen Mannen, dass sie die Köpfe hochnehmen sollten, dass man die Pforzheimer nun stressen wolle, um noch eine Chance zu haben. Das sollte tatsächlich gelingen. Keine ganze Minute nach dem Ausgleich wäre es fast noch dicker gekommen für die Gäste. Auf links hatte Luca Molinari Platz für eine Flanke, fand Aschauer, doch der traf nur den Pfosten (53.).

Nach diesen beiden Aktionen war die absolute Dominanz der Pforzheimer nicht mehr gegeben, das Spiel hatte sich verändert. Chancen aber kreierten die Gäste weiterhin. Die Normannia hatte Glück, dass Catanzano nach einem Konter im finalen Raum die falsche Entscheidung traf, nicht den mitgelaufenen Konstantinos Markopoulos bediente, stattdessen sein Schuss noch entscheidend abgeblockt wurde ‐ die beiden waren in Überzahl (63.). Gmünd wehrte sich weiter, doch alles verhindern konnte es nicht. Kahriman scheiterte mit gleich zwei guten Distanzversuchen (70., 71.), Willie Till Sauerborn wurde in aussichtsreicher Position von Avigliano geblockt (73.). Dann war die Partie vorbei für Blaskic, der Schiedsrichter gab ihm Rot. Blaskic monierte lautstark, dass Aschauer wegen Ballwegschlagens Gelb bekommen hatte, ein Pforzheimer drei Minuten davor in gleicher Weise aber nicht. „Er hat mir Rot gegeben, O-Ton: weil ich meine Coaching-Zone verlassen hatte. Dafür Rot, das habe ich noch nie gehört“, so Blaskic zu seiner Hinausstellung achselzuckend.

Doch auch ohne ihren Trainer schafften es die Normannen, dieses Unentschieden über die Zeit zu bringen. Eine hitzige Strafraumsituation mussten sie noch überstehen, dann aber hatten sie es geschafft. Nicht ganz geschafft hat es der Pforzheimer Schwaiger, der Gnaase bei einem Zweikampf vor das Brustbein trat und folglich ebenfalls Rot sah ‐ überraschenderweise zum Unwillen der Pforzheimer. CfR-Trainer Alexander Freygang war nach der Partie bedient, jedoch sehr sachlich: „Bis zum Ausgleich hatten wir die Partie im Griff. Wir hätten ‐ und das ist am Ende des Tages das Entscheidende ‐ das eine oder andere Tor mehr machen müssen. So aber müssen wir mit diesem Punkt leben ‐ und das werden wir auch.“

Die Normannen nahmen diesen „Bonuspunkt“, wie ihn Tim Grupp hinterher nannte, gerne mit und bleiben damit auf dem siebten Platz der Oberliga.