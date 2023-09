Villingen tritt nach, Blaskic kontert entspannt

— Gegen den FC Villingen hat Fußball–Oberligist Normannia Gmünd am vergangenen Samstag eine seiner besten Saisonleistungen gezeigt und den Gegner damit 2:1 (1:0) schlagen können. Dass die Gäste aus Villingen das Spiel im Nachgang dann gänzlich anders gesehen hatten als der Großteil der Zuschauer, hat zwar für Kopfschütteln gesorgt, ist aber in der Trainingswoche in Gmünd dann auch wieder schnell vergessen gewesen, da man sich mit der kommenden Auswärtsaufgabe, TSG Backnang, an diesem Samstag (14 Uhr) beschäftigen wollte. Dann aber ist ein Artikel im „Südkurier“ aufgetaucht, indem sich der Sportvorstand des FC Villingen, Denis Stogiannidis, heftig über Gmünds Trainer Zlatko Blaskic echauffiert hat.

Vor der eigenen Haustüre kehren

Eigentlich wollte sich Blaskic nicht mehr zu dieser Thematik äußern, hatte er doch seine Meinung zur Analyse der Villinger bereits direkt nach dem Spiel und als Antwort auf die Ausführungen Stogiannidis und des rotgesperrten Spielführers Tevfik Ceylan bei der Pressekonferenz gegeben. Er fragte kopfschüttelnd nach, ob die Kollegen denn dasselbe Spiel gesehen hätten, wofür er vom Gmünder Publikum reichlich Applaus erntete. „Es ist auch okay, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Das Statement des anderen jedoch ins Lächerliche zu ziehen, ist nicht in Ordnung und sportlich kein faires Verhalten“, wird Stogiannidis zwei Tage nach der Partie in der Zeitung zitiert. Der gesamte Textbeitrag beinhaltet durchaus kommentierende Züge, wenn beispielsweise von „Seitenhieben“ geschrieben wird, die Blaskic mit seiner Frage verteilt habe. „Es ist schon erschreckend, wie Menschen reagieren können, wenn sie inhaltliche Gegenwehr erhalten. Zur Presse zu rennen, wenn man inhaltlich zurechtgewiesen worden ist, zeigt von wenig Souveränität“, zeigt sich Blaskic leicht verwundert. Ebenfalls verwundert zeigte er sich, dass Stogiannidis gemeinsam mit Ceylan bei der Pressekonferenz erschienen ist und auch beide ihre Analyse des Spiels zum Besten gaben. „Wenn man dermaßen unterlegen war gegen einen Aufsteiger, sollte man doch lieber vor der eigenen Haustüre kehren, da dürfte es mehr als genug zu tun geben für Herr Stogiannidis“, sagt Blaskic.

Unruhe in Villingen

Damit spielt er natürlich auf den Saisonstart der Villinger an, der den eigenen Ansprüchen bei nun bereits zwei Niederlagen und viel innerer Unruhe im Verein nicht gerecht werden dürfte. Damit einher geht der frühzeitige Ausstieg des Trainers Ryszard Komornicki, ehemaliger 20–facher polnischer Nationalspieler, der bereits nach zwei Spieltagen um Vertragsauflösung gebeten hatte. Was folgte, waren ebenfalls hitzige Diskussionen, die ebenfalls über die Medien nach draußen getragen wurden. Dazu beschwerte sich Stogiannidis im selben Bericht noch über den Unparteiischen („Nahezu jede Aktion wurde gegen uns abgepfiffen.“). Letztlich wurden die Gmünder viermal mit Gelb verwarnt, wovon zwei wegen Meckerns waren — auch hier scheint die Rekonstruktion des Villinger Sportvorstands nur schwerlich nachvollziehbar zu sein. „Ich würde übrigens nach ein paar Tagen danach genau das Gleiche zu den Aussagen der beiden sagen, denn das trifft es einfach auf den Kopf“, so Blaskic. Damit möchte er dieses Kapitel dann aber auch ad acta legen. Denn der Fokus der Normannia liegt längst auf dem nächsten Gegner — und der heißt an diesem Samstag TSG Backnang.