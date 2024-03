Viele Plätze auf dem Podest in Schwäbisch Gmünd

In Schwäbisch Gmünd hat für Schwimmerinnen und Schwimmer der Mugele-Cup stattgefunden. Sprint- und Mittelstrecken standen auf dem zweitägigen Programm. Mit dabei war auch die Aalener Sportallianz.

Alina Stauß steht zweimal in den Endläufen

Zweimal stand Alina Stauß in den Endläufen der Jahrgänge 2010 bis 2015. Nach ihrem Endlauf über 100 Meter Lagen, freute sie sich über die neue Bestzeit von 1:25,20 Minute und belegte damit Platz fünf. Für ihren Endlauf (Jahrgang 2010 bis 2012) über 50 Meter Rücken wurde sie mit Bronze belohnt und hatte ebenfalls eine Bestzeit mit 36,69 Sekunden aufgestellt. Über alle Rückenstrecken stand sie noch dreimal auf dem Silberrang im Jahrgang 2011.

Ebenfalls zweimal qualifizierte sich die gleichaltrige Vereinskameradin Arina Monastyrska für die Endläufe und bestritt die Rennen über 50 Meter Freistil und 50 Meter Brust. Als Dritte schlug sie im Finale (2010 bis 2012) nach 50 Meter Brust an und schwamm mit 39,63 Sekunden eine neue Bestzeit. Im 50 Meter Freistil-Finale schlug sie als Fünfte an und schraubte ihre Bestzeit auf 31,93 Sekunden. Noch zweimal stand sie auf dem „Silberpodest“ und zwar über 100 Meter Freistil, 100 Meter Brust. Bronze gab es für 200 Meter Freistil.

Bronze für Emil Gölder

Auch Emil Gölder startete zweimal in den Finalläufen. Nach 40,72 Sekunden hatte er Bronze und eine neue Bestzeit geschwommen. Nach 100 Meter Lagen platzierte er sich als Fünfter und hatte bereits im Vorlauf seine Bestzeit auf 1:25,41 Minute gedrückt. Des Weiteren sprang er noch weitere fünfmal auf das Podest und schwamm die verschiedenen Lagen-, Brust-, und Freistilstrecken.

Den 50 Meter Rückenvorlauf hatte Mira David mit 40,03 Sekunden im Jahrgang 2012 gewonnen und sich für den Endlauf (2010-2012) qualifiziert. Hier wurde sie Sechste. Sie gewann noch viermal Gold im Jahrgang 2012 über 200 Meter Rücken, 100 und 200 Meter Freistil und 100 Meter Lagen. Silber sicherte sie sich jeweils über 50 Meter und 400 Meter Freistil. Im Finale über 50 Meter Brust und 50 Meter Freistil der Jahrgänge 2013 bis 2015 stand Hannah Wojek. Nach dem Endlauf über 50 Meter Freistil nahm sie Silber in neuer Bestzeit von 35,55 Sekunden mit nach Hause. Nach 50 Meter Brust schrammte sie am Podest vorbei, in 46,75 Sekunden hatte sie dafür eine neue Bestleistung geschwommen. Sie gewann im Jahrgang 2014 Silber über 200 Meter Freistil und über 100 Meter Freistil. Über 200 Meter Lagen freute sie sich über Bronze. Am Ende hatte sie siebenmal ihre Bestleistungen gesteigert.

Vanessa Dambacher holt zweimal Bronze

Bei den Älteren stand Vanessa Dambacher viermal in den offenen Finalläufen. Ihr erstes Finale bestritt sie über 50 Meter Freistil und schrammte nur knapp am Podest vorbei, nur sieben Hundertstel fehlten zu ihrer Bestzeit von 27,04 Sekunden. Nach dem 100 Meter-Schmetterling-Rennen stand sie auf dem Bronzerang. Nach dem 50-Meter-Schmetterlingssprint schlug sie als Dritte an und verfehlte mit drei Zehntel ihre Bestzeit von 28,67 Sekunden. Finale Nummer vier war über 100 Meter Freistil. Hier wurde sie ebenfalls Dritte und war nur zwei Zehntel von ihrer Bestzeit (58,26 Sekunden) am Anschlag entfernt. Bei all ihren weiteren Starts stand sie auf dem Podest.

Im Vorlauf zu Silber geschwommen und im Endlauf ebenfalls Silber gewonnen, das schaffte Tom Gentner über 50 Meter Rücken. Er verbesserte bereits im Vorlauf seine Bestzeit und schwamm im Endlauf nun 30,63 Sekunden. Das war erneut eine Bestzeit. Auch er war bei seinen weiteren Freistil- und Rückenstarts immer auf dem Podest im Jahrgang 2007.

Sieg für Johanna Gölder

Mit Bestzeit qualifizierte sich Johanna Gölder für den Endlauf über 100 Meter Brust. Mit 1:22,74 Minute war sie knapp eine Sekunde schneller als je zuvor und schwamm im Jahrgang 2006 auf Platz eins. Im Endlauf verfehlte sie knapp die Medaillenränge und wurde Vierte. Vier weitere Goldmedaillen gewann sie noch über alle Freistilstrecken 50, 100, 200 und 400 Meter.

Zu Bronze schwamm Marco Leipold im 100-Meter-Brust-Endlauf mit einer Zeit von 1:09,63min. Auf dem vierten Platz landete er im kurzen 50-Meter-Brust-Finale und schwamm hier wie im Vorlauf 30,9 Sekunden.

In den gleichen Finalläufen stand auch Leonie Schmid. Das kurze 50-Meter-Brust-Finale erreichte sie mit Bestzeit von 38,54 Sekunden und wurde Sechste. Über die doppelte Distanz schwamm sie im Vorlauf bereits Bestzeit und konnte diese im Finale nochmals steigern. 1.26,25 Minute bedeutet eine neue persönliche Bestleistung. Über die weiteren Freistilstrecken sammelte sie ein Medaillenset.

Mit neuer Bestzeit von 26,63 Sekunden gewann Benedikt Uhl den Endlauf über 50m Schmetterling. Er bestritt noch weitere drei Endläufe und holte über 100 Meter Schmetterling Bronze ebenfalls in Bestzeit von 1.01,81 Minute. Hier steigerte er sich um über eineinhalb Sekunden. Seinen dritten Endlauf bestritt er über 50 Meter Freistil. In neuer Bestzeit von 25,18sek belegte er Platz sechs . Über die doppelte Distanz schwamm er 55,70 Sekunden. Er belegte Rang vier.

Zum guten Abschneiden und weiteren Medaillen, sowie persönlichen Rekorden in den Jahrgangsläufen trugen weitere Schwimmer der Aalener Sportallianz bei: Hannes Baßler, Victoria Daus, Lara David, Marco Ditz, Helena Eberhard, Magnus Engelhard, David Gentner, Valentin Gölder, Mark Majorovits, Julia Merkel, Mark Oetzel, Annika Schmid, Emilia und Luca Stauß, Albert Tutelea.