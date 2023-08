Viele junge Wilde im Gmünder Schwerzer

(an) — Die Vorbereitung auf die Rückkehr in die Oberliga seit dem Abstieg 2019 beim 1. FC Normannia Gmünd hat Höhen und Tiefen erlebt. Der Vorteil insgesamt: Die Pause von nur zwei Wochen hat die meisten Akteure in einem doch recht guten Fitnesszustand zurückkommen lassen. Zuletzt aber sind die Spieler merklich ausgegangen.

Gut gerüstet für die Oberliga

Insgesamt sehen Stephan Fichter, Sportlicher Leiter und Trainer Zlatko Blaskic den aktuellen Kader gut gerüstet für den nächsten Auftritt in der Oberliga. Die Ausgewogenheit zwischen jüngeren und folglich wilderen Akteuren sowie älteren Hasen passe schon ganz gut. Auf den ersten Blick aber fallen die jungen Wilden ins Blickfeld: Mittelfeldspieler Nico Molinari (18) und Stürmer Louis Kasper (18) haben sich bereits in der Verbandsliga beweisen können, kennen Mannschaft und Trainer und gehören nun fix dazu.

Zwei weitere Jungspunde dazugewonnen

Mit Tim Scheible (19) und Jonas Kurz (19) hat der FCN dazu zwei weitere Jungspunde dazugewonnen, die sich auf höchstem Juniorenniveau bereits beweisen konnten. Dazu sind sie in der Vorbereitung ob der dünnen Personaldecke schon recht häufig eingesetzt worden und konnten sich dadurch wesentlich deutlicher ihrem neuen Trainer zeigen. Während Scheible ein Mann für die defensiven Außenbahnen ist, fühlt sich Kurz eher in der Zentrale wohl, jedoch auch vorwiegend in der Defensive. Dazu ist Luca Benz vom Hamburger SV II zurück in die Heimat gewechselt. Auch er ist erst 20 Jahre jung, kommt allerdings aus schweren Verletzungen. Ihm wird Blaskic somit über einen längeren Zeitraum hinweg wieder zurück in die Spur bringen, Zeitdruck wolle man Benz nicht aussetzen.

Kurz vor Toreschluss dann schloss sich noch Stürmer Henrick Selitaj (19) der Blaskic–Elf an, der zuletzt in der Junioren–Bundesliga für den 1. FC Heidenheim auf Torejagd gegangen ist. Im Pokal zuletzt in Stammheim bereitete er bereits einen Treffer vor. Mit ihm sind es fünf junge Wilde, auf die Blaskic direkt zählen kann, perspektivisch dann kommt Benz hinzu. Dass Blaskic ein Trainer ist, bei der die Jugend eine faire Chance erhält, das hat er in den vergangenen Jahren immer wieder aufs Neue bewiesen. So dürfte es auch nicht verwundern, wenn sich der eine oder andere bereits am ersten Spieltag beim SSV Reutlingen (Samstag, 15.30 Uhr) in der Startelf wiederfinden wird.

Das Umfeld freut sich auf die Oberliga

„Der gesamte Verein und das Umfeld freuen sich auf die Oberliga–Saison. Wir sind aber gekommen, um länger als nur eine Saison zu bleiben. Wir werden versuchen, erfrischenden Fußball zu zeigen und uns nicht nur die großen Stadien anzusehen. Wir möchten möglichst viele Punkte nach Gmünd holen“, sagt Normannias Trainer. Gute Karten, in der Startelf zu stehen, dürfte auch Stürmer Gentian Lekaj haben, der vom Göppinger SV in den Schwerzer gewechselt ist. Seine Treffsicherheit hat er nicht nur in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt, sondern auch bereits in der Vorbereitung für seine neuen Farben getroffen.

Im Gegensatz zu seinen neuen Gmünder Kollegen, die zum FCN gewechselt sind, verfügt Lekaj mit seinen 28 Jahren über eine Menge Erfahrung. Er soll vor allem den Verbandsliga–Torschützenkönig der vergangenen Saison, Alexander Aschauer, in der Offensive unterstützen. Zum Start der Vorbereitung hatte sich der FCN allmählich in die Trainings hineingleiten lassen wollen, nachdem man nur zwei Wochen Pause hatte.

Erstes Testspiel gegen den VfR Aalen

Der Plan aber wollte es so, dass man direkt zum Start der Vorbereitung auf den langjährigen Rivalen VfR Aalen getroffen war. Mit 1:3 verlor man gegen den Regionalligisten (Lekaj traf). Zwei Tage später spazierte man mit 8:0 über den Neu–Landesligisten Germania Bargau hinweg. In den Pokalspielen hatte man dann ebenfalls seine Pflicht erfüllt, sowohl den TSV Bad Boll als auch den SC Stammheim mit jeweils 3:0 geschlagen und darf nun in der dritten Runde ein Derby bei den Sportfreunden Dorfmerkingen austragen (16. August).

Bereits in Stammheim aber waren die Gmünder nur noch zu zwölft unterwegs — sowohl Verletzungen als auch eine kleine Grippewelle hatte nahezu die Hälfte des Kaders lahmgelegt, sodass auch die Vorbereitung unter der Woche bereits suboptimal verlaufen war. „Jammern nützt nichts“, sagte Blaskic rund um die Pokalpartie pragmatisch und stauchte die Mannschaft in Stammheim in der Kabine entsprechend zusammen — danach dann war er zufrieden(er).

Die größte Hoffnung aber beruhte in der Woche vor dem Oberligastart auf die Rückkehr zumindest einiger weiterer Akteure. So konnte man mit Teilen der Vorbereitung zwar durchaus zufrieden sein, vor allem die anstrengenden Konditionseinheiten seien teilweise bravourös durchgezogen worden, so Gmünds Trainer zwischendrin — doch lief es in den vergangenen beiden Wochen recht schleppend, sodass man die Normannia zum Start hin durchaus mit einem großen Fragezeichen versehen könnte. Blaskic ist bereits fokussiert: „Der Fokus liegt bei uns auf der mannschaftlichen Geschlossenheit und der Tatsache, dass man auf Strecke lernen wird. Es gilt für uns, Rückschläge schnell wegzustecken und unsere Fehler zu minimieren.“

Der Plan steht, ab dem kommenden Samstag gilt es, diesen in die Tat umzusetzen.

Erstes Spiel in Reutlingen: Rechtzeitig zum Start ist die Verletztenliste wieder etwas kürzer geworden. Vor allem die Rückkehr von Tim Grupp ist wichtig für das Team von Blaskic. „Wir hatten ihn zuvor nur vorsichtshalber rausgenommen. Tim ist voll einsatzbereit“, sagt der FCN-Trainer zufrieden. Nicht mit dabei sein werden in Reutlingen Jermain Ibrahim (Kniebeschwerden), Luca Molinari (Faserriss), Calvin Körner (Leistenbeschwerden), Dogukan Dogan (Adduktorenzerrung) sowie Miladin Filipovic (noch ein Spiel gesperrt) – immer noch eine stattliche Anzahl an Ausfällen. Dafür sind aber Nico Molinari, Adnan Rakic und Louis Kasper wieder ins Training zurückgekehrt und einsatzbereit. Auch bei Körner deute sich an, dass er bald wieder ins Training einsteigen könne – allerdings hat er die komplette Vorbereitung verpasst und wird noch Zeit benötigen. Nico Molinari spricht Blaskic dann sogar im Vorfeld eine Stammplatzgarantie für die Reutlingen-Partie aus: „Was er in der Vorbereitung gezeigt hat, hat mich nachhaltig beeindruckt, weswegen ich ihn auch spielen lassen werde.“ Grundsätzlich stehe der Plan für den Samstag. „Auf ein, zwei Positionen bin ich mir noch unschlüssig, da werde ich mich auch noch einmal mit den entsprechenden Spielern unterhalten“, sagt Blaskic. Auf diese Partie freuen sich die Menschen rund um Schwäbisch Gmünd. Zum einen ist man wieder dort, wo auch die Stadt den FCN gerne sehen möchte, zum anderen tritt man bei einem Verein an, der eine ganz gehörige Portion Tradition mit in die Oberliga bringt. „Das ist ein Gegner, der Fußball spielen möchte, ein guter Gegner mit großem Namen, wovon wir uns aber nicht beeindrucken lassen dürfen. Wir werden da nicht mit zitternden Knien hinfahren, denn verstecken müssen wir uns sicherlich nicht“, sagt Blaskic bestimmt. Dazu weist er darauf hin, dass Reutlingen nur knapp die Oberliga gehalten habe in der vergangenen Saison. Vor allem im Defensivverbund wolle er eine Leistungssteigerung sehen im Vergleich zum Pokal. Zwar hatte man zweimal die Null halten können, was aber nicht an der eigenen Leistung gelegen habe, so Blaskic.

Ob der Verletzten- und Krankenmisere hatten sich Tim Scheible und Jonas Kurz mehr in den Fokus spielen können, als man es zunächst erwarten durfte. Beide waren von der U19 der SG Sonnenhof Großaspach in den Schwerzer gekommen. „Sie hatten mehr Einsatzzeiten als erwartet und konnten sich zeigen. Beide sind auf einem guten Weg, man merkt aber natürlich, dass sie sich weiterhin an den Herrenbereich gewöhnen müssen“, sagt Blaskic.

Dass es nun gleich zum Start gegen solch einen Gegner geht, ist Blaskic egal. „Das nehme ich, wie es kommt. Wichtig ist nur, dass wir wissen, was wir zu tun haben“, sagt er. Videomaterial habe er keines analysiert, die Reutlinger allerdings im Testspiel gegen Sindelfingen (2:3) beobachtet, im Pokal war es Stephan Fichter, Sportlicher Leiter des FCN, der sich den Auftaktgegner genauer angeschaut hatte. Längst ein probates Mittel bei den Normannen, was auch schon ein Mosaiksteinchen in der Aufstiegssaison gewesen ist. Beim VfL Nagold setzte sich Reutlingen mit 4:1 durch. Mitte Juli erst hat der SSV einen Festakt erleben dürfen anlässlich des 70-jährigen Geburtstags der Kreuzeiche, seines berühmten Stadions. Zu Gast war der VfB Stuttgart – ein Duell vor 8500 Zuschauern. Beim 0:4 gegen den Bundesligisten hielt das Team von Maik Stingel phasenweise richtig gut mit, ein besonderer Test inmitten der Vorbereitungszeit.

Auch Blaskic weiß das, was ihn aber nicht von der eigenen Vorgehensweise abweichen lässt. „Unsere DNA ist das Offensivspiel und das möchten wir auch in der Oberliga zeigen.“ Im Idealfall schon bei diesem Traditionsklub am Samstag. Vermutlich ganz Schwäbisch Gmünd würde sich mit dem FCN freuen.