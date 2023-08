Veranstalter ziehen positive Bilanz

Die Veranstalter des 35. Festivals Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd haben eine positive Bilanz gezogen. Das Festival vom 14. Juli bis 6. August stand diesmal unter dem Motto „Das Wunderbare“.

Über 10.000 Besucherinnen und Besucher waren nach Schwäbisch Gmünd gekommen, 6700 Karten wurden verkauft. Acht Konzerte waren ausverkauft. Die Gesamtauslastung lag bei 89 Prozent. Wie im vergangenen Jahr wurden 91 Prozent der Karten bereits vorab erworben, so die Bilanz von Gmünds Erstem Bürgermeister Christian Baron und der Festivalleitung. Im kommenden Jahr findet das 36. Festival Europäische Kirchenmusik vom Schwäbisch Gmünd vom 12. Juli bis 4. August statt. Dann ist „Freiheit“ das Thema.

Bei den 18 Konzerten des Festivals gastierten mehrere internationale Spitzenensembles und -solisten: So begeisterte der irisch–deutsche Stargeiger Daniel Hope mit seinen Freunden im Heilig–Kreuz–Münster. In Unterkochen präsentierte das britische Vokaloktett „Voces8“ sein vielfältiges Galaprogramm „Sing joyfully“ in der Wallfahrtskirche. Die Countertenöre Terry Wey und Valer Sabadus sowie das Freiburger Barockorchester Consort bezauberten in der Augustinuskirche mit Motetten von Vivaldi und Pergolesis „Stabat Mater“. Nicht nur einen eindrücklichen Konzertabend mit innovativen Elementen, sondern auch viele Denkanstöße bescherten Lone Larsen und „VoNo“ mit ihrem Programm „Make peace“ ebenfalls in der Augustinuskirche.

Ludger Lohmann wurde für sein wegweisendes Wirken als Interpret und Pädagoge mit dem Preis der Europäischen Kirchenmusik ausgezeichnet. Im Rahmen des Eröffnungsgottesdienstes erfolgte die Uraufführung des prämierten Chorstücks „Breath of God“ von Alexander Lederer aus dem 16. Kompositionswettbewerb Zeitgenössische Geistliche Musik.

Den 18. Internationalen Wettbewerb für Orgelimprovisation gewann Enno Gröhn vor , Simon Ragerund Julian Beutmiller. Weiterhin fand im Kulturzentrum Prediger ein Meisterkurs Chordirigieren mit Lone Larsen und „VoNo“ statt.

Das Festival wird veranstaltet vom Kulturbüro der Stadt Schwäbisch Gmünd. Der Veranstaltungsetat beträgt seit Jahren konstant 400.000 Euro.

Informationen: www.kirchenmusik-festival.de